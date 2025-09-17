Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक
Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

By: Ananya verma | Published: September 17, 2025 5:12:00 PM IST

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

Uyi Amma Song Actress, Rasha Tandon: नीचे दी गई तस्वीरों में राशा थडानी के अलग-अलग स्टाइलिश लुक्स की बात की गई है। इन सभी तस्वीरों से पता चलता है कि राशा फैशन के मामले में काफी आगे हैं। उन्होंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह के आउटफिट्स को बहुत कॅान्फिडेंस के साथ कैरी किया है। चाहे वह काले और सफेद धारीदार पैंटसूट में हो, काले रंग की ऑफ-शोल्डर ड्रेस में हो, या फिर लाल लहंगे में, उनका हर लुक शानदार और एलिगेंट रहा है। उनका स्टाइल सेंस यह दिखाता है कि वह अपने लुक्स को लेकर काफी बेबाक हैं और हर आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगती हैं।

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

इस तस्वीर में राशा थडानी एक गहरे बैंगनी (purple) रंग की मिनी ड्रेस में दिख रही हैं, जो काफी चमक रही है। इस ड्रेस की फिटिंग उनके स्लिम फिगर को अच्छी तरह से दिखा रही है। उनके बाल खुले हुए हैं और वह कैमरे के सामने आत्मविश्वास के साथ पोज दे रही हैं। यह तस्वीर उनके मॉडर्न और ग्लैमरस स्टाइल को दिखाती है।

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

इस तस्वीर में राशा थडानी एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने काले रंग का एक स्लीवलेस टॉप और मैचिंग पैंट पहना हुआ है, जिस पर पतली सफेद धारियां हैं। उनका लुक काफी ट्रेंडी है, जिसमें उन्होंने अपने बाल ऊँची पोनीटेल में बाँधे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों में काले रंग के ब्रेसलेट पहने हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान है। इस तस्वीर में उनका कॅान्फिडेंस और फैशन सेंस साफ दिखाई दे रहा है।

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

इस तस्वीर में  राशा थडानी एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लाल लहंगे में दिख रही हैं। यह एक मॉडर्न एथनिक लुक है जिसमें वह बहुत ग्लैमरस लग रही हैं।  राशा थडानी के लहंगे पर खूबसूरत कढ़ाई का काम है और उन्होंने इसके साथ मैचिंग चोली पहनी है। इस आउटफिट में वह काफी कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लग रही हैं, जो उनके फैशन सेंस को दर्शाता है।

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

इस तस्वीर में राशा थडानी एक बहुत ही शानदार काले रंग की ऑफ-शोल्डर ड्रेस में नजर आ रही हैं। यह एक बॉडीकॉन गाउन है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से दिखा रहा है। राशा थडानी ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ है और उनका मेकअप मिनिमल लेकिन ग्लैमरस है। इस लुक में उनका कॅान्फिडेंस और स्टाइलिश अंदाज साफ दिखाई दे रहा है, जिससे यह तस्वीर काफी आकर्षक लग रही है।

Tags: actress rasha thadanirasha thadanirasha thadani hot picsraveena tandonuyi amma song actress
Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक

Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक
Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक
Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक
Rasha Thadani के ग्लैमरस और स्टाइलिश अवतार ने लूटी महफ़िल, हर ड्रेस में दिखा कॉन्फिडेंट लुक