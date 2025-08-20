Home > मनोरंजन > कौन है उत्सव दहिया? जिसने एक गाने के माध्यम से बजा दी अपूर्वा मखीजा की बैंड, अब क्या करेंगी Rebel Kid

कौन है उत्सव दहिया? जिसने एक गाने के माध्यम से बजा दी अपूर्वा मखीजा की बैंड, अब क्या करेंगी Rebel Kid

Utsav Dahiya: 'रिबेल किड' के नाम से मशहूर अपूर्व मुखीजा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार, विवाद की वजह उनके पूर्व बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया हैं। दरअसल, उत्सव दहिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपूर्वा मखीजा पर हमला बोला है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 20, 2025 08:54:00 IST

Utsav Dahiya (उत्सव दहिया ने गाना रिलीज कर अपूर्वा मखीजा पर बोला हमला)
Utsav Dahiya (उत्सव दहिया ने गाना रिलीज कर अपूर्वा मखीजा पर बोला हमला)

Utsav Dahiya: ‘रिबेल किड’ के नाम से मशहूर अपूर्व मुखीजा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार, विवाद की वजह उनके पूर्व बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया हैं। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, रविवार (17 अगस्त, 2025) को दहिया ने इंस्टाग्राम पर अपना ओरिजिनल ट्रैक ‘क्यूट लिटिल रेड फ्लैग’ रिलीज किया और कुछ ही घंटों में इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि, आखिर उत्सव दहिया कौन हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यह बवाल मचा है। अगर आपको नहीं पता तो आइये जानते हैं।

कौन है उत्सव दहिया?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, उत्सव दहिया, अपूर्व मुखीजा के स्टोरीटाइम वीडियोज में सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर हैं। एक कंटेंट क्रिएटर होने के अलावा, वह नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर ट्रैवल और संगीत से जुड़ा वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ उनके 88.3 हजार फ़ॉलोअर्स हैं। लेकिन दहिया की प्रोफाइल सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं।

इसके अलावा, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उनकी पेशेवर यात्रा 2019 में मॉर्गन स्टेनली से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने एक विश्लेषक के रूप में काम शुरू किया। 2022 तक, उन्हें एसोसिएट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, और फरवरी 2025 में, उन्होंने फर्म के सिडनी कार्यालय में एसोसिएट के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका संभाली। अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू करने से पहले, उन्होंने 2014 से 2018 के बीच चंडीगढ़ स्थित पीईसी यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।



उत्सव दहिया का गाना हुआ वायरल

17 अगस्त को, दहिया ने अपना ओरिजिनल ट्रैक ‘क्यूट लिटिल रेड फ्लैग’ इंस्टाग्राम पर जारी किया। गाना सुनने के बाद पहली नजर में शीर्षक ही मुखीजा द्वारा अक्सर अपने लोकप्रिय स्टोरीटाइम वीडियो में इस्तेमाल किए जाने वाले एक वाक्यांश की ओर इशारा करता हुआ लग रहा था। लेकिन यह कोई साधारण रिलीज नहीं था। इसके आकर्षक हुक, तीखे बोल और उससे भी ज्यादा तीखे कैप्शन के संयोजन ने प्रशंसकों को तुरंत यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह ट्रैक उनकी पूर्व प्रेमिका पर लक्षित है।

उत्सव दहिया का अपूर्वा मुखीजा पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस गाने के साथ दहिया ने एक लंबा नोट भी शेयर किया है, जो अपूर्वा मुखीजा का नाम लिए बिना उन पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधता प्रतीत हुआ। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, “अगर आप बकवास फैलाते रहे, तो मैं रसीदें जारी कर दूँगा। सहानुभूति पाने के लिए मनगढ़ंत कहानियों का इस्तेमाल न करें या कंटेंट के लिए झूठी बातें न फैलाएँ। बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने का मतलब यह नहीं कि आप अपने दर्शकों को भड़काकर दूसरों को धमकाएँ।” इन शब्दों ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। प्रशंसकों ने इन्हें मुखीजा की स्टोरीटाइम कंटेंट की शैली से जोड़ा, जहाँ वह अक्सर पूर्व-साथियों या तथाकथित टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करती है।

