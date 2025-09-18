जहां चाहा वहां छुआ, कपड़ों पर हाथ…रोल के बदले मांगा सेक्स! नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस के साथ अश्लील हरकत
National Award Winner Casting Couch: नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस भी फिल्मी दुनिया में कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि किस तरह प्रोड्यूसर ने रोल के बदले सेक्स की डिमांड की थी.

By: Prachi Tandon | Published: September 18, 2025 9:37:34 AM IST

Bollywood Casting Couch: बॉलीवुड की दुनिया के काले सच कई बार सामने आते हैं और लोगों की नींद उड़ा जाते हैं. लेकिन, साल 2018 जैसा तूफान सिर्फ एक ही बार आया है. साल 2018 में बॉलीवुड में मीटू कैम्पेन (Metoo) चला था, जिसमें कई बड़े नामी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स पर यौन शोषण के आरोप लगे थे. कई एक्ट्रेसेस ने कैमरा के सामने आकर इंडस्ट्री का काला सच बताया था. इन्हीं में से एक नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस भी थीं.

नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस उषा जाधव (Usha Jadhav) और राधिका आप्टे ने एक डॉक्यूमेंट्री में कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी. इसी डॉक्यूमेंट्री में उषा जाधव ने बताया था कि एक प्रोड्यूसर ने रोल के बदले उनसे सीधा सेक्स करने के लिए कहा था. 

एक्ट्रेस से रोल के बदले मांगा गया सेक्स! 

मीटू कैम्पेन के बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बॉलीवुड डार्क सीक्रेट्स में अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस उषा जाधव (Usha Jadhav Controversy) ने कास्टिंग काउच और अपने एक्सपीरियंस पर बात की थी. मराठी एक्ट्रेस उषा ने बताया था इंडस्ट्री में पावरफुल लोग सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं और यह बहुत आम है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा था कि उनसे रोल के बदले फेवर की डिमांड की गई थी. इसपर उषा का रिएक्शन था, ‘क्या? मेरे पास पैसा नहीं है.’ तब सामने से शख्स ने कहा, ‘नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है. यह किसी के साथ सोने के बारे में है. हो सकता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर. दोनों भी हो सकते हैं.’ 

कई बार छेड़खानी का शिकार भी हुई हैं उषा जाधव

उषा (Usha Jadhav Casting Couch) ने कास्टिंग काउच के साथ-साथ इंडस्ट्री में होने वाली छेड़खानी की घटनाओं के बारे में भी जिक्र किया है. एक घटना के बारे में बताते हुए उषा ने कहा, ‘उसने यह कहते हुए शुरुआत की थी आपको खुश होना चाहिए आपके पास यह सब है, जिसे आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकती हैं. फिर उसने मुझे जहां चाहा टच किया, किस किया. मैं हैरान थी. उसने मेरे कपड़ों पर अपने हाथ रख दिए. मैंने पीछे हटने के लिए कहा, तो आगे से बोला- मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में आपका यह काम करने का तरीका सही है.’

बता दें, उषा जाधव ने अपने करियर में मराठी फिल्म धागा, मीना, भूतनाथ रिटर्न्स, वीरप्पन, मुथुलक्ष्मी, बी हेप्पी, फायर ब्रैंड, सॉल्ट ब्रिज जैसी कई फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस को फिल्म धागा के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. 

