Aashiqui 3 में कार्तिक आर्यन को देख भड़के यूजर्स, बोले फिल्म को कर दिया बर्बाद!

मुंबई: कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया, जिसके साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि टीज़र एक तरफ जहां कुछ फैंस कार्तिक आर्यन को आशिकी 3 में देखने के लिए एक्साइटेड है, दूसरी ओर कुछ यूजर्स एक्टर के लुक की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना कर रहे हैं. इसके साथ ही उनकी आशिकी 2 के एक्टर आदित्य रॉय कपूर से तुलना भी होने लगी है.

कार्तिक आर्यन अब तक के सबसे अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका यह नया अवतार दर्शकों को राहुल रॉय और आदित्य रॉय कपूर की याद दिला रहा है। टीजर वीडियो की शुरुआत एक कॉन्सर्ट सीन से होती है, जिसमें कार्तिक हाथ में गिटार लिए दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। इस दौरान वह एक टूटे दिल वाले प्रेमी की भावनाएं जाहिर करते दिखते हैं। उनके बिखरे बाल, दाढ़ी और मुंह में सिगरेट वाला लुक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है.

Likh ke le lo #Aashiqui3 won’t be even half as good as #aashiqui2 or #Aashiqui coz #bhatt family & mohit suri involvement is missing in the movie. #BhushanKumar talent is minting #money not making quality #film . Only #KartikAryan star power will save the film. #KartikAaryan pic.twitter.com/15VXFbsBNb

— Harshit Jaiswal (@Harshitjaisreal) February 16, 2025