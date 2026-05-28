ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा के सामने घुटने टेक रही तस्वीर पर भड़कीं उर्वशी रौतेला, AI जेनरेटेड फोटो के गलत इस्तेमाल को लेकर उठाये सवाल

Urvashi Rautela AI Image Controversy: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक AI जेनरेटेड तस्वीर व्यापक रूप से वायरल हो रही है, जिस पर एक्ट्रेस मॉडल उर्वशी रौतेला ने कड़ी प्रतिक्रिया और आपत्ति जताई है.

उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस फोटो को शेयर करके लोगों की निंदा की कि वो फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुई संपादित तस्वीर में ऐश्वर्या और प्रियंका एक सिंहासन पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि माधुरी और दीपिका उनके बगल में खड़ी हैं. हालांकि, तस्वीर में उर्वशी को अभिनेत्रियों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाए जाने पर लोगों में आक्रोश फैल गया. उस पोस्ट से स्पष्ट रूप से नाराज उर्वशी ने उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोबारा शेयर किया और ऑनलाइन नकारात्मकता और फैन वॉर की बढ़ती संस्कृति की आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया कि वे महिलाओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना बंद करें और इसके बजाय प्रत्येक अभिनेत्री की व्यक्तिगत यात्रा और उपलब्धियों की सराहना करें.

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये फोटो शेयर करके लिखा, “मेरा मानना ​​है कि हर अभिनेत्री की अपनी यात्रा, मेहनत और किस्मत होती है। महिलाओं की तुलना करना या प्रशंसकों के बीच झगड़े पैदा करना केवल नकारात्मकता फैलाता है। आइए प्रतिभा, विकास और दयालुता का जश्न मनाएं। कृपया इस नकारात्मकता को रोकें.”

उर्वशी रौतेला के बारे में

उर्वशी रौतेला भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. उन्होंने ‘सिंह साहब द ग्रेट’, ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ जैसी फिल्मों में काम किया है. हाल ही में उन्हें वेब सीरीज ‘इंस्पेक्टर अविनाश 2’ में देखा गया था.