कभी लीक कराया नहाने का वीडियो तो कभी बोली-मेरा मंदिर है, फिल्में नहीं तो ऐसे पब्लिसिटी बटोरती है यह हसीना

Urvashi Rautela Most Viral Controversies: फिल्मी दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सिल्वर स्क्रीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आती हैं. कभी वह अपनी सिजलिंग और ग्लैमरस अदाओं के लिए पॉपुलैरिटी बटोरती नजर आती हैं, तो कभी विवादों की वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बन जाती हैं. आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वह भी अपने लुक्स और कंट्रोवर्सी से ही ज्यादातर सुर्खियों में नजर आती हैं. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं, बल्कि उर्वशी रौतेला हैं. उर्वशी रौतेला ने एक नहीं, बल्कि कई बार अपने बयानों और कुछ न कुछ हरकत से विवाद खड़ा किया है.

एक्ट्रेस ने लीक कराया था नहाने वाला वीडियो?

उर्वशी रौतेला का लगभग एक साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बाथरूम में कपड़े उतारती दिखाई दे रही थीं. एक्ट्रेस के इस वीडियो ने फिल्मी दुनिया से लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था. वीडियो वायरल होने और खूब बवाल मचने के बाद उर्वशी रौतेला ने इंटरव्यू दिया और सच्चाई बताते हुए कगा था कि यह उनका प्राइवेट वीडियो नहीं है.

एक्ट्रेस का कहना था कि यह उनकी फिल्म घुसबैठिया का सीन है. हालांकि, एक्ट्रेस ने यह भी साफ किया था कि उन्हें नहीं मालूम कैसे फिल्म का सीन लीक हो गया.

उर्वशी ने खुद का मंदिर होने का किया था दावा!

उर्वशी रौतेला ने एक बार सिद्धार्थ कनन को इंटरव्यू में बताया था कि जिस तरह साउथ में स्टार्स का मंदिर होता है, उसी तरह उनका भी उत्तराखंड में एक मंदिर है. एक्ट्रेस का कहना था कि बद्रीनाथ के पास उनका एक मंदिर है. इंटरव्यू में उनसे कंफर्म भी किया गया था कि क्या यह मंदिर उन्हें डेडिकेट है, तो इसपर जवाब में एक्ट्रेस ने हां कहा था. हालांकि, जमकर ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस इस बात से पलट गई थीं और कहा था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा उर्वशी रौतेला का मंदिर है. बल्कि कहा था कि उनके नाम पर मंदिर है.

एक्टर के पीछे-पीछे बाथरूम पहुंच गई थीं उर्वशी?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस पर साल 2016 में आरोप लगा था कि वह फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी में बिना इनविटेशन के पहुंच गई थीं. इतना ही नहीं, वह पार्टी में अर्जुन रामपाल के पीछे-पीछे बाथरूम तक सेल्फी लेने के लिए भी चली गई थीं. हालांकि, इन आरोपों को एक्ट्रेस की टीम ने बेबुनियाद बताया था और कहा था कि उर्वशी को इनविटेशन आया था.

उर्वशी रौतेला की फिल्में

उर्वशी रौतेला के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2013 में सिंह साब द ग्रेट से की थी. इस फिल्म के बाद वह सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हेट स्टोरी, पागलपंती, वर्जिन भानुप्रिया, एजेंट, ब्रो, घुसबैठिया, सकंद, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी और डाकू महाराज में काम किया है. आखिरी बार एक्ट्रेस साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म डाकू महाराज में नजर आई थीं.