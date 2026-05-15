जब माधुरी दीक्षित ने ली थी सलमान खान से ज्यादा फीस, ‘नो प्रेग्नेंसी’ क्लॉज पर किया साइन, धक-धक गर्ल से जुड़े दिलचस्प किस्से!

59 साल की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 90s की सबसे सफल हीरोइनों में से एक थीं. अपने करियर के पीक पर उन्होंने एक फिल्म के लिए सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली थी.

धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित का करियर कई दिलचस्प किस्सों से भरा रहा है. उनके इस 59वें जन्मदिन पर उनके फिल्मी करियर की कई अनकही कहानियों के बारे में जानते हैं.

सुभाष घई ने काट दिया था रोल

सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म ‘कर्मा’ में माधुरी दीक्षित का एक छोटा-सा रोल था. लेकिन शूटिंग के बाद सुभाष घई ने उनका ये रोल फिल्म से हटा दिया था. उनका मानना था कि माधुरी दीक्षित काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और उन्हें छोटा रोल देना ठीक नहीं है. बता दें कि 90s की सुपरस्टार माधुरी ने फिल्म अबोध से अपना करियर शुरू किया था.

इस फिल्म के लिए ली सलमान खान से ज्यादा फीस

जहां आज भी फिल्म इंडस्ट्री में कई हीरोइनों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें हीरो जितनी फीस नहीं दी जाती, वहीं माधुरी दीक्षित ने ये नियम बहुत पहले ही तोड़ दिया था. माधुरी 90s के दशक की इतनी बड़ी हीरोइन थीं कि कल्ट क्लासिक फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ के लिए उन्होंने सलमान खान से भी ज्यादा फीस चार्ज की थी. यह फिल्म उस साल की सबसे हिट फिल्मों में शामिल थी. इस फिल्म के गाने आज भी काफी लोकप्रिय हैं. इसके अलावा माधुरी की एक और सुपरहिट फिल्म ‘खलनायक’ के लिए उनसे निर्माता ने ‘नो प्रेग्नेंसी’ क्लॉज पर साइन करवाया था, ताकि किसी भी सूरत में फिल्म की शूटिंग प्रभावित न हो.

माधुरी दीक्षित का करियर

माधुरी ने 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है. उन्होंने 1984 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. कुछ लगातार असफल फिल्मों के बाद, उन्होंने एक्शन ड्रामा ‘ तेज़ाब ‘ (1988) से प्रसिद्धि हासिल की और इसके बाद दिल (1990), बेटा (1992), हम आपके हैं कौन..! (1994) और दिल तो पागल है (1997) जैसी सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं के साथ अपनी पहचान बनाई. इन फिल्मों में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का चार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला.