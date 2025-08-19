सूजी आंखें, पसीने की तरह बह रहा खून, urfi javed पर अचानक हुआ हमला…किसने कर दिया एक्ट्रेस का ये हाल?

Urfi Javed Injured: उर्फी जावेद अपने अजीब-गरीब फैशन से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने हाल ही में करण जौहर के शो ‘द ट्रेटर्स’ को लेकर खूब चर्चाएं बटोरीं थीं। वह इस शो की विनर भी रही थी। लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो में जीत हासिल करने के बाद एक दिन उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में वह अपने लिप फिलर्स हटवाती नजर आ रही थीं। जिसके बाद उनका चेहरा सूज गया था।

उर्फी पर हुआ हमला

इस वीडियो के वायरल होने के बाद वह चर्चाओं में आ गई थीं। इस वीडियो को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। अब हाल ही में उर्फी ने एक बार फिर वीडियो शेयर किया है। जिसमें उनके चेहरे से खून निलर रहा है और आंखें भी सूजी हुई नजर आ रही हैं। उन पर बिल्ली ने अटैक कर दिया है। एक्ट्रेस ने इसका वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को हाल बताया है।

वीडियो शेयर कर दी जानकारी

वीडियो शेयर कर उर्फी ने कहा कि- उन पर उनकी ही बिल्ली ने अचानक से हमला कर दिया है। जिसके कारण उनके चेहरे पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। उन्होंने इस हालत में अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि-‘कैट पेरेंट्स, क्या आप इससे रिलेट कर सकते हैं? मैं बस सोफे पर बैठी थी, मेरी बिल्ली अचानक से आई और मुझ पर हमला कर दिया।

फैंस को बताई हमले की वजह

एक और तस्वीर शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा- आंखें सूज रही हैं और खून रूक नहीं रहा है। उर्फी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह अपने फैंस को आंख के नीचे चोट दिखा रही हैं। उनके चेहरे पर बिल्ली के पंजे के निशान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका चेहरा भी लाल पड़ा हुआ है। कुछ समय पहले फिलर्स निकलवाने के बाद भी उनका चेहरा सूज गया था। उर्फी जावेद अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो-तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

