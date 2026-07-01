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Urfi Javed: क्या उर्फी जावेद ने किया धर्म परिवर्तन? इस्लाम धर्म छोड़ बनी कट्टर सनातन, आखिर क्या है सच?

Urfi Javed: उर्फी जावेद को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा दावा वायरल हुआ, जिसने हर किसी को चौंका दिया. नाम और धर्म बदलने की खबर पर आखिर उर्फी ने क्या कहा? आइए जानते हैं यहां पर सबकुछ-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 11:16:02 AM IST

Urfi Javed: क्या उर्फी जावेद ने किया धर्म परिवर्तन? इस्लाम धर्म छोड़ बनी कट्टर सनातन, आखिर क्या है सच?


Urfi Javed: अपने अनोखे फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका लुक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक अफवाह है. उर्फी ने अपने नाम और धर्म बदलने के दावों को पूरी तरह झूठा बताते हुए उन लोगों को कड़ी फटकार लगाई है, जो बिना तथ्यों के ऐसी खबरें फैला रहे हैं.

दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर कर दावा किया कि उर्फी जावेद ने अपना धर्म बदल लिया है और अब वो मुस्लिम से हिंदू बन गई हैं. इतना ही नहीं, वीडियो में ये भी कहा गया कि उन्होंने अपना नाम बदलकर ‘रीता भारद्वाज’ रख लिया है. यूजर ने उर्फी की प्रतिभा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो सिर्फ छोटे कपड़े पहनकर लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं.

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 वीडियो शेयर कर लगाई फटकार

वायरल वीडियो में यूजर ने ये भी कहा कि उर्फी के कपड़े देखकर उन्हें शर्म महसूस होती है. इस वीडियो को उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और झूठी जानकारी फैलाने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

 उर्फी ने बताया सच

उर्फी जावेद ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने न तो अपना नाम बदला है और न ही धर्म. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, “कैसे-कैसे चोमू लोग अपने आपको मीडिया कहते हैं. आंटी, प्लीज थोड़ा होमवर्क कर लीजिए. मैंने कभी अपना नाम और धर्म नहीं बदला. मैं किसी धर्म में यकीन नहीं रखती हूं.”

 

Tags: entertainment newsurfi javed
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