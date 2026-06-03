अनुष्का शर्मा के वीडियो पर मचा बवाल, एक्ट्रेस ने होम्योपैथी को लेकर कही बड़ी बात, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Anushka Sharma Viral Video: हाल ही में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो होम्योपैथी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही हैं. उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.



38 वर्षीय अनुष्का शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. राजन शंकरन उद्यमी नमिता थापर के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात की.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हाल ही में अनुष्का शर्मा ने होम्योपैथी पर अपने विचार को लेकर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में डॉ. राजन शंकरन होम्योपैथी के लाभ पर बात कर रहे हैं. अनुष्का ने वीडियो में लिखा, “होम्योपैथी ने मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और डॉ. राजन शंकरन उस यात्रा का एक अहम हिस्सा रहे हैं। स्वास्थ्य और सचेत जीवन शैली पर उनके विचारों को मैं बहुत महत्व देती हूं.”

अनुष्का के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया. कुछ लोग जहां उनके इस वीडियो का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि एक्ट्रेस को इस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं देनी चाहिए थी.

Virat Kohli’s wife, Anushka Sharma is recommending homeopathy to Indians. Fraud babas are not enough, she is now promoting unscientific fraud medicine to Indians Give them enough money and they might one day tell people, “Just visit Premanand Maharaj to cure all your diseases.” pic.twitter.com/5L6y8Wcxa6 — Mohit Chauhan (@mohitlaws) June 2, 2026

लोगों की प्रतिक्रियाएं

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि बड़ी फैन फॉलोइंग वाले सेलेब्रिटीज को मेडिकल ट्रीटमेंट पर चर्चा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ लोगों ने होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाए और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के समर्थन से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि लाखों फॉलोवर्स के बीच होम्योपैथी को बढ़ावा देना गैरजिम्मेदाराना है, जबकि दूसरे यूजर ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को उन उपचारों को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए जो चिकित्सा समुदाय के भीतर बहस का विषय बने हुए हैं.

हालांकि, कई यूजर्स ने अनुष्का का समर्थन किया. एक यूजर ने लिखा, “होम्योपैथी अवैज्ञानिक धोखा है? भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पागलखाने की ज़रूरत है? सचमुच, होम्योपैथी कई बार उन बीमारियों का इलाज करती है जिनका इलाज एलोपैथी भी नहीं कर सकती.” एक अन्य यूजर ने कहा कि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, और लिखा, “उसने जो पोस्ट किया है, उससे यह मतलब नहीं निकलता कि हर किसी को इस डॉक्टर या उस बाबा के पास जाना ही होगा. स्वतंत्र इच्छा जैसी भी कोई चीज होती है.”