Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज; टूटीं कुर्सियां और टेबल; कई फैन्स हुए घायल

Pawan Singh: पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायक और अभिनेता हैं. दमदार पर्फोर्मेंस के चलते पवन सिंह को’पावर स्टार’ भी कहा जाता है. भोजपुरी सिंगर की गायकी और अभिनय दोनों को खूब पसंद किया जाताहै. खासतौर से लाइव कॉन्सर्ट और स्टेज शो में उनकी ऊर्जा बेमिसाल होती है. पवन सिंह का गाया’लॉलीपॉप लागेलु’ गाना भोजपुरी का ग्लोबल एंथम बन चुका है. उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है. इस बीच भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह (Bhojpuri Power Star Pawan Singh) एक बार फिर चर्चा में है. पवन सिंह के के बलिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ ने अफरा-तफरी मचा दी. वहीं, हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई फैन्स घायल हो गए. बताया जा रहा है कि यह आयोजन विवादित व्यापारी विनय सिंह गोरखपुर में श्रेयश कंपनी के मालिक के सौजन्य से हुआ. कई मामलों में उनका नाम विवादों में रहा है. हालांकि, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम का ग्लैमर और बढ़ा दिया था.

क्या है पूरा मामला

हाल ही में BJP MLC बनाए गए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मंगलवार (16 जून, 2026) की रात को बलिया (उत्तर प्रदेश) के एक कार्यक्रम में पहुंचे. आयोजन चल ही रहा था कि कार्यक्रम के दौरान युवाओं की भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस को लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल करना पड़ा.

रवि किशन भी शामिल हुए आयोजन में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्यक्रम नगरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह के रिश्तेदार और विवादित कारोबारी विनय सिंह के बेटे श्रेयश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया था. इस आयोजन में भोजपुरी के सुपरस्टार गायक पवन सिंह के साथ ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी शामिल हुए. रात लगभग 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई. देर रात कार्यक्रम के दौरान मंच के पास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. भीड़ इतना ज्यादा थी कि कुर्सियां और टेबल तक टूट गए.

अफरातफरी मचने से कई लोग घायल

वहीं, हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए पुलिस को भीड़ को मंच से हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके चलते आयोजन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए. यहां तक कि सुरक्षा के लिए लगाया गया बैरिकेडिंग भी भीड़ की वजह से टूट गया. काफी देर तक हंगामे के बाद म्यूजिक कार्यक्रम आगे बढ़ सका.

विधिक कार्रवाई की जाएगी

उधर, क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी कि कार्यक्रम के दौरान अचानक भीड़ मंच के पास पहुंचने लगी. शुरुआत में सबको पुलिस ने पीछे कराया, लेकिन फिर भीड़ वहीं आ गई. मामले की जांच की जा रही है, जो भी फैक्ट सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई होगी.