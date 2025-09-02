Home > मनोरंजन > Upcoming Movies List: इस महीने मचेगी सिनेमाघरों में धूम! Akshay Kumar और Tiger Shroff की फिल्मों के अलावा ये फिल्में भी मचाएंगी तहलका

Upcoming Movies In September: सितंबर के महीने में कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली है, जैसे अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'जॉली एलएलबी 3' (Jolly LLB 3), टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की 'बागी 4' (Baaghi 4), फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) और अवनीत कौर की लव इन वियतनाम (Love in Vietnam) ओर जमकर थिएटर में बवाल मचाने वाली हैं, तो चलिए जानते हैं सितंबर के महीने में आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 15:37:23 IST

Upcoming Movies In September
Upcoming Movies In September

New Movie Releases In September: साल 2025 बॉलीवुड के लिए कुछ खास नहीं रहा, इस साल कई फिल्में रिलीज हुई, ज्यादातर फिल्में फ्लोप ही रही, लेकिन कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका भी मचाया। ऐसे में अब सितंबर  के महीने की शुरूआत हो चुकी है और इस महीने कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं और इन अपकमिंग फिल्मों (Upcoming Movies) से लोगों को काफी उम्मीद है, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी बवाल काटने वाली है। तो चलिए देखते हैं सितंबर के महीने में कौन सी फिल्में थिएटर पर रिलीज होने वाली है और कब ?

फिल्म “बागी 4” (Baaghi 4)

सितंबर  के महीने में आने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 4’, जो एक फ्रेंचाइजी फिल्म है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस में फिल्म का बज बना हुआ है और लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म ‘बागी 4’ (Baaghi 4) 5 सितंबर  के दिन थिएटर में उद्यम तारने वाली है। 

फिल्म “द बंगाल फाइल्स” (The Bengal Files)

लंबे समय से विवाद में बनी हुई डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) भी 5 सितंबर  को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 4’ से क्लैश होने वाली है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा की कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। 

फिल्म “लव इन वियतनाम” (Love in Vietnam)

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अवनीत कौर और हैंडसम एक्टर शांतुन माहेश्वरी की आने वाली फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ भी खूब सुर्खियों में हैं। यह फिल्म एक तरह की लव स्टोरी हैं, जिसमें रोमांस और इमोशन कुटकुट कर भरा गया है। फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आया है। अवनीत कौर और शांतुन माहेश्वरी की फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ Love in Vietnam) 12 सितंबर  को थिएटर में तहलका मचाने वाली है। 

फिल्म एक चतुर नार (Ek Chatur Naar)

दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की आने वाली फिल्म ‘एक चतुर नार’ (Ek Chatur Naar) काफी ज्यादा चर्चा में हैं फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतेजार हैं। फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर लोगों का ध्यान खींच रही है। फिल्म ‘एक चतुर नार’ थिएटर में 12 सितंबर  को रिलीज होगी और अवनीत कौर और शांतुन माहेश्वरी की फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ को जबरदस्त टक्कर देने वाली है। 

फिल्म जुगनुमा (Jugnuma)

मनोज बाजपेयी की फिल्म “जुगनुमा” (Jugnuma) भी 12 सितंबर  को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को काफी पसंद आया हैं और लोगों को फिल्म का बेहद इंतेजार भी है। फिल्म “जुगनुमा” में मनोज बाजपेयी के अलाना  दीपक डोबरियाल और तिलोत्तमा शोम भी नजर आ रहे हैं। 

फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की सुपर कॉमेडी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ (Jolly LLB 3) भी सितंबर  के महीने में धमाल मचाने वाली हैं। फिल्म 19 सितंबर को सभी सिनेमागरों में रिलीज होगी। इस फ्रेंचाइजी फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 

फिल्म निशांची (Nishaanchi)

डायरेक्टर अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म ‘निशांची’ (Nishaanchi) इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है यह फिल्म भी 19 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेंलर भी लोगों को काफी पसंद आया था, अब देखना है की फिल्म लोगों को कितना अपनी ओर खींचती है

