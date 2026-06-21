Home > मनोरंजन > ‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा

‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा

कल्ट क्लासिक फिल्म 'मैंने प्यार किया' हीरोइन का रोल पहले भाग्यश्री को नहीं बल्कि एक्ट्रेस उपासना सिंह को मिला था. उपासना सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि क्यों उन्हें इस फिल्म के लिए बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था.

By: Shivangi Shukla | Published: June 21, 2026 6:14:47 PM IST

'मैंने प्यार किया' में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन
'मैंने प्यार किया' में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन


सलमान खान और भाग्यश्री अभिनीत कल्ट क्लासिक फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ साल 1989 में रिलीज हुई थी. डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने सलमान खान को स्टारडम दिया था. 

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म में हीरोइन का रोल पहले भाग्यश्री को नहीं बल्कि एक्ट्रेस उपासना सिंह को मिला था. उपासना सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि क्यों उन्हें इस फिल्म के लिए बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था. 

You Might Be Interested In

ऑडिशन में हुआ था उपासना सिंह का सेलेक्शन 

उपासना सिंह ने ‘गलाटा इंडिया’ के साथ हुए एक इंटरव्यू में ‘मैंने प्यार किया’ के अपने ऑडिशन के बारे में बात की. उन्होंने कहा, “उस समय मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी और मेरी आंटी चेंबूर में रहती थीं. मैं हमेशा कहती थी कि मुझे हीरोइन बनना है. इसलिए, जब भी मैं मुंबई आती थी, तो इन सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलती थी.” 

उन्होंने आगे कहा, “तो एक बार जब मैं मुंबई आई तो मैं गुप्ता जी (जो सूरज बड़जात्या का काम संभालते हैं) से मिली. उन्होंने मुझे बताया कि राजश्री ‘मैंने प्यार किया’ नाम की एक फिल्म बना रही है और वह मुझे सूरज बड़जात्या से मिलवाएंगे. मैंने उन्हें बताया कि मैं बचपन से ही थिएटर कर रही हूं और मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी है. सूरज बड़जात्या ने कोई प्रॉपर ऑडिशन नहीं लिया, बस मुझसे तीन-चार डायलॉग बोलने को कहा. मैं उन्हें पसंद आई और उन्होंने गुप्ता जी से कहा कि उनकी तरफ से मेरा सिलेक्शन हो गया है.”

उपासना सिंह को कर दिया गया था रिजेक्ट 

उपासना सिंह ने बताया कि सूरज चाहते थे कि उपासना उनके पिता से भी मिलें. इसके बाद उपासना को बताया गया कि उनका फिल्म के लिए सिलेक्शन हो गया है. उपासना ऑडिशन के बाद चंडीगढ़ वापस चली आईं थीं. उपासना ने कहा, “लेकिन मुझे कभी कोई फोन नहीं आया. फिर फिल्म बनी. मैंने काफी समय तक फिल्म नहीं देखी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि हीरोइन मैं थी और फिल्म मेरे बिना बन गई. मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे चुना गया था क्योंकि यह मुझे बहुत बुरा लगा.”

इस कारण मिला रिजेक्शन 

उपासना सिंह ने बताया कि इसके बाद उन्होंने बरजात्या के साथ फिल्म ‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ की शूटिंग की थी. उन्होंने कहा कि राज कुमार बड़जात्या ने शूटिंग के दौरान कहा कि फिल्म में पहले भाग्यश्री की जगह उन्हें कास्ट किया जाना था लेकिन बाद में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया. ये सुनकर उपासना भड़क गईं और पूछा कि फिर उन्होंने उन्हें कास्ट क्यों नहीं किया? इस पर राजकुमार ने उपासना को उन्हें रिजेक्ट करने का कारण बताया. राजकुमार बड़जात्या ने कहा कि वो सलमान खान से ज्यादा लंबी थीं इस वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया था.

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026

प्रेग्नेंसी में सुबह पैदल चलने के 5 बड़े फायदे जान...

June 21, 2026

सलमान खान की 6 फ्लॉप फिल्में

June 21, 2026

विजय थलपति की 6 सुपरहिट फिल्में

June 21, 2026

aging रोकते हैं ये food items

June 20, 2026
‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा
‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा
‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा
‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री की जगह दूसरी एक्ट्रेस बनने वाली थीं हीरोइन, इस वजह से हाथ से निकल गयी थी फिल्म, खुद किया खुलासा