पहले बिस्तर पर लिटाया, फिर उठा दी साड़ी, चीख-चीखकर रोती रही ये एक्ट्रेस लेकिन…

Uorfi Javed Sexy Video: अपने बोल्ड और हॉट अंदाज के लिए जानी जाने वाली उर्फी जावेद लोगों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट सेट करती है. उनके अनोखे आउटफिट सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक बार फिल्म का एक सीन शूट हो रहा था उस वक्त उनके साथ बेहद घिनौनी हरकत हुई थी. खास बात ये कि ये सीन उनकी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती शूट किया गया.

अपने कपड़ों को लेकर उर्फी हमेशा लाइम लाइट में बनी रहती हैं. अपने बोल्ड आउटफिट को लेकर हमेशा कंफर्टेबल रहने वाली उर्फी के साथ एक बार प्रोड्यूसर ने सीन के दौरान उनकी साड़ी बहुत ऊपर तक उठा दी थी. सीन के दौरान डायरेक्टर चाहता था कि उर्फी के साड़ी के नीचे जो इनरवियर है वो नजर आ सके.

जब इस सीन के लिए उतार दिए कपड़े

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, उर्फी ने कहा कि एक सीन था जिसमें उनके बहनोई का किरदार निभा रहे एक्टर की तरफ उन्हें देखना था. लेकिन, शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर ने इस सीन को छूने में बदल डाला. उर्फी ने बताया कि डायरेक्टर ने उस एक्टर से साड़ी इतनी ऊपर तक उठवाई कि उनका अंडरवियर दिखने लगा.

असहज हो गई थी उर्फी

इस सीन को दौरान उर्फी को महसूस हुआ कि वो उसके साथ खेल रहे हैं. लेकिन, उर्फी ने सीन के लिए मना नहीं किया और इसे जारी रखा. हालांकि, वो प्रोड्यूसर के साथ खूब चीखीं और रोईं. उर्फी ने बताया कि उनसे इंटेंस लेसबियन वाले सीन भी करवाए गए.

