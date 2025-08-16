Home > मनोरंजन > तो ये है Urfi Javed का बॉयफ्रेंड…जिसकी एक्ट्रेस ने तोड़ दी थी शादी, पहली ही मुलाकात में हो गया था प्यार!

Urfi Javed Boyfriend: उर्फी जावेद ने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि- वह पहली बार कैसे मिले थे।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 16, 2025 14:24:47 IST

Urfi Javed Boyfriend: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अपनी स्टाइल और बोल्डनेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनका नाम कॉमेडियन हर्ष गुजराल के साथ भी जोड़ा जाने लगा था। उर्फी ने द ट्रेटर्स में ये बात कबूल की थी वह उन्हें पसंद करती हैं। पूरे शो में दोनों एक साथ नजर आए थे। हालांकि दोनों एक-दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। उर्फी ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सभी को बताया है।

उर्फी जावेद ने बॉयफ्रेंड को लेकर किया खुलासा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने कहा था कि- वह सिंगल नहीं है। हालांकि एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम रिवील नहीं किया है। लेकिन उससे जुड़ी कई सारी बाते बताई हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि- उनका बॉयफ्रेंड दिल्ली वाला है। उन्होंने उसके साथ ऑटों में बैठकर खूब रोमांस किया है। एक बार तो उन्होंने एक्स बॉयफ्रेंड को रिक्शा में गाल पर किस कर दिया था। ऑटो वाला तो सदमें में ही चला गया था। उन्होंनें बताया कि वह फिल्हाल अपने बॉयफ्रेंड के साथ PDA (Public Display of Affection) में हैं।

शर्मिला है उर्फी का बॉयफ्रेंड

उर्फी जावेद ने बताया कि- वह बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक मोमेंट्स काफी ज्यादा एन्जॉय कर रही हैं। उर्फी ने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड दिल्ली से हैं और वो कभी रिक्शा नहीं बैठे थे। बॉयफ्रेंड की हाइट 6 फीट 4 इंच है। उनसे मैच करने के लिए वह 6 इंच तक की हिल्स पहनती हैं। वो 2 घंटे की फ्लाइट लेकर हर वीकेंड दिल्ली जाती हैं। ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिता सके। क्योंकि दिल्ली में पैपराजी नहीं हैं। वह यहां आएंगे तो पैप्स को देख भाग जाएंगे। वह काफी शर्मिले अंदाज के हैं।

उर्फी ने तुड़वा दी थी शादी 

उर्फी ने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड के इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट नहीं है। उनकी बॉयफ्रेंड संग फर्स्ट मीटिंग काफी अलग और मजेदार थी। वह जब उससे मिली तो उस दौरान उस लड़के के मम्मी-पापा भी वहीं मौजूद थे। तब उनके बॉयफ्रेंड की अर्रेंज मैरिज की बात चल रही थी और उन्होंने शादी तुड़वा दी। हालांकि तब दोनों की सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई थी।

