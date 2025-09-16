‘इसलिए नंगी रहती हूं…’ Nude रहना मजबूरी! लोग बेशर्म समझ इस एक्ट्रेस को करते हैं ट्रोल

Uorfi Javed Naked Photoshoot: उर्फी जावेद, ये नाम सुनते ही लोग अपने मोबाइल फोन को छिपाने लगते हैं. अब आप समझ तो गए ही होंगे. जी हां, उर्फी एक ऐसी एक्ट्रेस या इंफ्लुएंसर हैं जिन्हें लोग ट्रोल भी करते हैं और देखना भी चाहते हैं. अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फैशन की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन, अपने न्यूड फोटोज को लेकर ट्रोल होने वाली उर्फी ने खुद अपने लुक्स के पीछे का सच सामने रखा है. उर्फी ने एक वीडियो और कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने बताया कि वे ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहन पातीं.

दरअसल, उर्फी को कपड़ों से एलर्जी है. खासकर ऊनी या भारी फैब्रिक पहनने पर उनकी स्किन पर रैशेस और खुजली हो जाती है. उन्होंने इंस्टा पर अपने पैरों पर पड़े लाल निशानों की झलक भी दिखाई थी. यही वजह है कि उर्फी लंबे या फुल-कवर आउटफिट्स से दूरी बनाती हैं. उनके लिए छोटे और कम कपड़े पहनना सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि हेल्थ इश्यू भी है.

लेकिन, उर्फी का अंदाज यही है, जो भी करती हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती हैं. उनके आउटफिट्स में जितना बोल्डनेस होता है, उतनी ही कहानी भी छिपी रहती है. उनका कहना है कि “मैं वो पहनती हूं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं. लोग क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता.”







सिर्फ लाइमलाइट के लिए नहीं रहती न्यूड

सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर और वीडियो वायरल हो जाती है. कोई उन्हें ट्रोल करता है, तो कोई उनके बिंदास एटीट्यूड का फैन बन जाता है. लेकिन, इस खुलासे के बाद साफ है कि उनकी ड्रेसिंग सिर्फ लाइमलाइट के लिए नहीं है, बल्कि उनकी हेल्थ का भी हिस्सा है.

