ये रिश्ता क्या कहलाता है? जस्टिन बीबर संग है Uorfi Javed का खास रिलेशन, एक्ट्रेस ने सबके सामने कबूला सच

Uorfi Javed And Justin Bieber Friendship: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने अलग फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कई चीजों को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, पॉप स्टार सेलेना गोमेज और जस्टिन बीबर संग अपने रिश्ते के बारे में भी लोगों को बताया।

उर्फी जावेद ने जस्टिन बीबर को बताया अपना दोस्त

दरअसल उर्फी जावेद ने कुछ समय पहले ही मैशेबल इंडिया के साथ इंटरव्यू किया था। जहां उन्होंने अपने फैंस को पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ मुलाकात के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि- वह मेरी एक अच्छी सहेली हैं। मैं अगर सच कहूं तो जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।

उर्फी ने आगे बताया कि- बीबर-सेलेना के अलावा पॉप स्टार करोल जी भी उनके दोस्त हैं। मैं इंस्टाग्रान पर उनकी एक दोस्त बन चुकी हूं। उन्होंने भी मुझे फॉलो किया हुआ है। वह कभी-कभी बात भी करते हैं। वह सेलेना की अच्छी दोस्त हैं तो मैं भी तो उनकी एक अच्छी दोस्त हुआ। फिर अगर सेलेना मेरी दोस्त हैं, तो जस्टिन बीबर भी मेरे अच्छे दोस्त हुए।

कुछ समय पहले ही उर्फी जावेद ने करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ जीता है। उनके साथ निकिता भी विनर रही थीं।

