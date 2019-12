बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Amitabh Bachchan Unwell Skip 66th National Film Awards: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते वो अस्पताल में भी भर्ती हउए थे, लेकिन कुछ समय बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको काम से दूर रहने के सलाह भी दी थी, लेकिन उसके बाद वो काफी समय से काम में काफी व्यस्त चल रहे हैं. वहीं दिल्ली में 23 दिसंबर यानी की आज को होने वाले 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होने वाला है, जिसमें अमिताभ बच्चन शिरकत नहीं कर पाएंगे. इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी है.

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा बुखार से पीड़ित हूं. यात्रा नहीं कर सकता. दिल्ली में कल (23 दिसंबर) होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा. इतना ही अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चींता और दुख जता रहे हैं. साथ ही फैंस उनके जल्द अच्छे होने की कामना भी कर रहे हैं. इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने बेहद शायराना अंदाज में सेहत की जानकारी अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से फैंस के साथ शेयर की थी.

साथ ही उन्होंने कैप्शन में बताया कि अभी सुबह के 4:15 बजे हैं और मैं अभी भी काम पर हूं. अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को भी काफी पसंद आया था. अमिताभ को 50वें इंटरनेशनल फिल्‍म फेस्टिवल ऑफ इंडिया समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा हाल ही में अमिताभ बच्चन ने फैन द्वारा ट्वीट की इस स्पीच को अमिताभ बच्चन ने रीट्वीट करते हुए लिखा- मेरी आराध्या की आवाज मेरे लिए गर्व का पल और आवाज.

Also Read….

Amitabh Bachchan On Aaradhya Performance: एनुअल डे फंक्शन में पोती आराध्या बच्चन के परफॉर्मेंस को महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताते हुए अमिताभ बच्चन बोले- नारी शक्ति को सलाम

T 3584/5/6 – Down with fever .. ! Not allowed to travel .. will not be able to attend National Award tomorrow in Delhi .. so unfortunate .. my regrets ..

T 3558 – Its 4:15 am and me still at work .. yikeeee .. SO ..

Soon ..

the sphere shall appear ..

Oh dear ..

My fear ..

I may not be clear ..

.. to stear ..

what I may have just gained in my ear .. ! pic.twitter.com/98GDkM1hHZ

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 23, 2019