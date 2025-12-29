राजेश खन्ना की लव स्टोरी का अनसुना किस्सा! जब गर्लफ्रेंड के घर के बाहर से निकली थी बारात

Rajesh Khanna: राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की प्रेम कहानी 1966 में उनकी मुलाकात से लेकर 2012 में एक्टर की मौत तक सुर्खियों में रही है. अंजू को एकमात्र ऐसी महिला के रूप में जाना जाता है जिसने राजेश को स्टार की तरह ट्रीट नहीं किया और न ही उनसे प्यार किया है. इसके अलावा उन्होंने उनके अहंकार को बढ़ावा नहीं दिया, जिससे उनके रिश्ते में ब्रेकअप हो गया है. ऐसे समय में जब महिलाएं राजेश खन्ना को खून से खत लिखती थीं, अंजू उनके प्रति शांत और संयमित रहीं है. वे 1966 से 1972 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ था. यह किसी भी बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह था. राजेश खन्ना का जन्म 1942 में अमृतसर पंजाब में हुआ था. उनका असली नाम जतिन खन्ना था. फिल्मों में आने से पहले उनके चाचा के.के. तलवार ने उनका नाम जतिन से बदलकर राजेश कर दिया था. इंडस्ट्री में लोग राजेश खन्ना को प्यार से ‘काका’ कहते थे.

अंजू और राजेश एक थिएटर प्ले के दौरान मिले

कहा जाता है कि वे एक थिएटर प्ले के दौरान मिले थे. राजेश खन्ना को फिल्मों में पहला ब्रेक एक टैलेंट कॉन्टेस्ट से मिला है. जबकि अंजू ने 13 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया है. उनका प्यार परवान चढ़ा और वे अपने रिश्ते को लेकर काफी खुले थे. राजेश खन्ना रातों-रात मशहूर हो गए, जबकि अंजू अभी भी संघर्ष कर रही थीं और उन्हें सिर्फ छोटे रोल मिल रहे थे.

राजेश अंजू के करियर के खिलाफ हो गए

आखिरकार, राजेश ने अपना खुद का घर, “आशीर्वाद” खरीदा, जिसकी देखभाल अंजू करती थीं. कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर ने वह घर उन्हें गिफ्ट किया था. आशीर्वाद में होने वाली हर पार्टी और इवेंट अंजू की देखरेख में होता था. समय के साथ राजेश खन्ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और भी ज़्यादा पज़ेसिव हो गए, यहां तक ​​कि उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ भी हो गए, जिससे ऐसी स्थितियां बनीं कि अंजू को हफ्तों की शूटिंग के बाद भी प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते थे.

हमारे रिश्ते में हमेशा कन्फ्यूजन रहता था

1973 में एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा कि ‘राजेश मेरे बारे में बहुत इनसिक्योर और पज़ेसिव थे, और उन्हें लगता था कि वह मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते है. वह बहुत ज़्यादा शक करने लगे थे, इतना ज़्यादा कि वह हर थोड़ी देर में मेरे घर फोन करके मेरे बारे में पूछते थे. वह बस चाहते थे कि मैं हर समय घर पर रहूं और उनका इंतज़ार करूं’ वह बहुत ही रूढ़िवादी आदमी है, फिर भी वह हमेशा अल्ट्रा-मॉडर्न महिलाओं की तरफ आकर्षित होता है. हमारे रिश्ते में हमेशा कन्फ्यूजन रहता था. अगर मैं स्कर्ट पहनती तो वह तुरंत कहता है कि ‘तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती?’ अगर मैं साड़ी पहनती तो वह नाक सिकोड़कर कहता है कि ‘तुम इंडियन औरत जैसी दिखने की कोशिश क्यों कर रही हो?’

शादी का जुलूस अंजू के घर के सामने से गुजरा

हालांकि समय बीतता गया और आपसी मनमुटाव के कारण राजेश खन्ना और अंजू का ब्रेकअप हो गया. अंजू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली. जो उनसे आधी उम्र की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिंपल से शादी करने जा रहे राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को चिढ़ाने के लिए अपनी बारात उनके घर के सामने से निकाली है. इतना ही नहीं वे उनके घर के सामने आधे घंटे तक नाचे भी राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया, और अंजू महेंद्रू एक दोस्त के तौर पर उनके आखिरी पलों तक उनके साथ थी.