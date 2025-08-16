रामपुरी चाकू लेकर गर्लफ्रैंड…खुनी खेल से भी ज्यादा खतरनाक था दाऊद का प्यार, इस हसीना के लिए पार कर दी दरिंदगी की सारी हदें

Dawood Ibrahim Love Affair: दाऊद अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह आज भारत से फरार है। बॉलीवुड और दाऊद का रिश्ता बेहद पुराना है। ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस पर दाऊद का दिल आया। कई हसीनाएं तो खुद उसके प्यार में पागल थीं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक बॉलीवुड से दूर-दूर तक नहीं था।

दाऊद का पहला प्यार

वरिष्ठ पत्रकार एस. हुसैन जैदी ने अपनी किताब ‘डोंगरी से दुबई’ में दाउद की लवस्टोरी का जिक्र किया है। किताब में लिखा कि- दाऊद मुंबई के मुसाफिर खाना में दुकान चलाता था। इसी दुकान के बगल में एक सुजाता नाम की लड़की रहा करती थी। वह उस लड़की से एकतरफा प्यार करने लगा था। सुजाता की एक झलक के लिए वह हमेशा बस स्टॉप पर इंतजार किया करता था। सुजाता भी दाऊद को पसंद करती थी। जब यह बात सुजाता के घक तक पहुंची, तो एक बड़ा हंगामा हुआ।

साधारण सी लड़की से प्यार करता था डॉन

परिवार के विवाद का कारण था एक तो दाऊद का मुसलमान और दूसरा इलाके का बदमाश। इसके बाद सुजाता के पिता ने उस पर घर के बाहर जाने से रोक लगा दी थी। साथ ही उसकी शादी अपनी ही जाती के एक लड़के से कर दी। उसे घर में कैद कर रखा जाने लगा था। दाऊद को जब सुजाता की शादी के बारे में पता लगा तो वह गुस्से से लाल हो गया। फिर तमतमाता हुई रामपुरी चाकू लेकर सुजाता के घर पहुंच गया। घऱ पहुंचकर वह जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। सुजाता के पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, दाऊद ने गुस्से से लाल होकर पूछा कि- सुजाता फैसला करेगी कि वह किससे शादी करना चाहती है आप नहीं।

अधूरा रह गया डॉन का प्यार

सुजाता के पिता ने दाऊद से कहा कि- मेरी बेटी को अपनी पसंद से शादी करने की पूरी आजादी है। लेकिन लग तुम से शादी नहीं करेगी वरना मैं और मेरी पत्नी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। फिर सुजाता तुमसे शादी तो कर लेगी, लेकिन वह हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगी। दाऊद ने जब सुजाता कि तरफ देखा तो उसकी आंखों में दाऊद के लिए प्यार के साथ-साथ आंसू झलक रहे थे। वह रोते हुए दाऊद से बोली कि- हमारा साथ संभव नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूं। यह बात सुनकर दाऊद हैरान रह गया और आंखों में आंसू लिए वापस लौट आया।

