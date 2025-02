एक मां का दर्द समझो, ना बहू मिलती हैं ना ही बहुमत…परेश रावल ने राहुल गांधी पर कसा तंज़

नई दिल्ली: दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में नाकाम रही। चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, और इसी बीच अभिनेता व पूर्व सांसद परेश रावल ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है।

परेश रावल ने अपने एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए एक पोस्ट रीशेयर की है। इस पोस्ट में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था, “राहुल गांधी मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने से कुछ घंटे दूर हैं। 100वीं सफल असफलता। इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आपको बधाई।” इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए परेश रावल ने लिखा, “एक मां का दर्द समझो, ना बहू मिलती है और ना ही बहुमत मिलता है।”

Rahul Gandhi is a few hours away from achieving a historic milestone in Human History.

100th Successful failure.

Congratulations to you for being part of this historical event. pic.twitter.com/rjFF4DkYJO

— Rishi Bagree (@rishibagree) February 8, 2025