Home > मनोरंजन > Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?

Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?

Ujjwal Nikam Biopic: उज्जवल निकम की बायोपिक में राजकुमार राव के साथ एक नया चेहरा जुड़ चुका है। कोर्टरूम ड्रामा पर बनी इस फिल्म में आखिर कौन होगा उनका ऑनस्क्रीन साथी, जानिए पूरी कहानी और शूटिंग से जुड़ी डिटेल्स।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 14:24:35 IST

Ujjwal Nikam Biopic
Ujjwal Nikam Biopic

Rajkumar Rao Upcoming Movie: एक्शन-ड्रामा और कोर्टरूम थ्रिलर की दुनिया में अब करियर की एक अहम छलांग लगने वाली है, एक ऐसा कलाकार जिनकी एंट्री पर सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन जिनका नाम अभी तक सोशल मीडिया और मीडिया हेडलाइन्स में सिर्फ हाशिए पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस नए चेहरे की, जो राजकुमार राव की अगुवाई वाले उज्जवल निकम की कोर्टरूम फिल्म में शामिल हुआ है, और जिसने सुर्खियां बटोर दी हैं।

इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अविनाश अरुण, जो पाताल लोक जैसी चर्चित वेब सीरीज और किल्ला जैसी समीक्षित फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। प्रोडक्शन का जिम्मा संभालेगा दिनेश विजान का Maddock Films। मुख्य फ़ोकस रहेगा 26/11 मुंबई हमले की हाई-प्रोफाइल लॉ केस पर, जिसमें उज्जवल निकम ने बढ़-चढ़कर मुकदमा लड़ते हुए देश की न्याय प्रक्रिया की धाक जमाई थी।

अनु मलिक ने भतीजे Amaal Malik को लेकर कह डाली ये बड़ी बात, सुन आप भी रह जाएंगे हैरान, बोले-वो मेरी जान…

पहले भी साथ कर चुके हैं काम

अब सवाल ये उठता है कि वह कौन हैं जो इस ड्रामे में राजकुमार राव की साझेदारी कर रहे हैं? दरअसल, फिल्म में राजकुमार राव के साथ स्क्रीन साझा करेंगी एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वामिका गब्बी , जिनकी पिछली फिल्म से उनकी केमिस्ट्री और अभिनय क्षमता की चर्चा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले एक साथ काम किया है, और उनके रियल लाइफ में साझा अनुभव ने दोनों के बीच सहज तालमेल बनाया है, जो इस कोर्टरूम ड्रामा के लिए एक प्राकृतिक और सशक्त शुरुआत की नींव साबित हो सकती है।

कब शुरू होगी शूटिंग?

फिल्म की तैयारियां फिलहाल अंतिम चरण में हैं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कास्ट क्रू के वर्कशॉप्स हो रहे हैं, और अक्टूबर 2025 में शूटिंग की शुरुआत तय की गई है। इस नई जोड़ी के साथ, फिल्म सिर्फ न्याय-कथा ही नहीं बनने वाली, बल्कि एक इमोशनल और थ्रिलिंग अनुभव भी होगा।

Anupama Spoiler: मेकर्स ने भरा सीरियल “अनुपमा” में मिर्च-मसाला! फिर शाह हाउस में छाएगा मातम, शादी के बाद तहस-नहस होगी प्रार्थना जिंदगी

Tags: Rajkumar Raowamiqa gabbi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?
Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?
Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?
Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?