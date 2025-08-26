Ujjwal Nikam की बायोपिक में कौन है वो एक्ट्रेस, जो राजकुमार राव संग करेगी स्क्रीन शेयर?

Rajkumar Rao Upcoming Movie: एक्शन-ड्रामा और कोर्टरूम थ्रिलर की दुनिया में अब करियर की एक अहम छलांग लगने वाली है, एक ऐसा कलाकार जिनकी एंट्री पर सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन जिनका नाम अभी तक सोशल मीडिया और मीडिया हेडलाइन्स में सिर्फ हाशिए पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस नए चेहरे की, जो राजकुमार राव की अगुवाई वाले उज्जवल निकम की कोर्टरूम फिल्म में शामिल हुआ है, और जिसने सुर्खियां बटोर दी हैं।

इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अविनाश अरुण, जो पाताल लोक जैसी चर्चित वेब सीरीज और किल्ला जैसी समीक्षित फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। प्रोडक्शन का जिम्मा संभालेगा दिनेश विजान का Maddock Films। मुख्य फ़ोकस रहेगा 26/11 मुंबई हमले की हाई-प्रोफाइल लॉ केस पर, जिसमें उज्जवल निकम ने बढ़-चढ़कर मुकदमा लड़ते हुए देश की न्याय प्रक्रिया की धाक जमाई थी।

पहले भी साथ कर चुके हैं काम

अब सवाल ये उठता है कि वह कौन हैं जो इस ड्रामे में राजकुमार राव की साझेदारी कर रहे हैं? दरअसल, फिल्म में राजकुमार राव के साथ स्क्रीन साझा करेंगी एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वामिका गब्बी , जिनकी पिछली फिल्म से उनकी केमिस्ट्री और अभिनय क्षमता की चर्चा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले एक साथ काम किया है, और उनके रियल लाइफ में साझा अनुभव ने दोनों के बीच सहज तालमेल बनाया है, जो इस कोर्टरूम ड्रामा के लिए एक प्राकृतिक और सशक्त शुरुआत की नींव साबित हो सकती है।

कब शुरू होगी शूटिंग?

फिल्म की तैयारियां फिलहाल अंतिम चरण में हैं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, कास्ट क्रू के वर्कशॉप्स हो रहे हैं, और अक्टूबर 2025 में शूटिंग की शुरुआत तय की गई है। इस नई जोड़ी के साथ, फिल्म सिर्फ न्याय-कथा ही नहीं बनने वाली, बल्कि एक इमोशनल और थ्रिलिंग अनुभव भी होगा।

