पति पत्नी और वो दो के बाद उड़ता तीर में आयुष्मान और सारा फिर साथ आ रहे हैं । सपोर्टिंग कास्ट में राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैयर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्र

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘उड़ता तीर’ की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस पर होने वाले क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट टाल दी है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब ‘दृश्यम 3’ सिनेमाघरों में अच्छी शुरुआत कर चुकी है और दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी उत्साह है. जानिए कब रिलीज होगी ‘उड़ता तीर’.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘उड़ता तीर’ पहले 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी. 9 अक्टूबर को कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें भारत की आधिकारिक ऑस्कर 2027 एंट्री ‘गोंधल’ भी शामिल है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज दो हफ्ते आगे बढ़ा दी. इससे पहले भी ‘उड़ता तीर’ की रिलीज डेट बदली जा चुकी है. फिल्म पहले 11 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, जिसे बाद में 9 अक्टूबर किया गया था. अब इसकी नई रिलीज डेट 23 अक्टूबर तय की गई है.

फिल्म के बारे में

‘उड़ता तीर’ के ट्रेलर में जासूसी, गलत पहचान और हास्य से भरपूर एक्शन कॉमेडी की झलक देखने को मिली. डेब्यूटेंट आकाश ए कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना बिलाल का किरदार निभा रहे हैं, जो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है. एक ब्लास्ट के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और जागने पर उसे लगता है कि वह भारत की काउंटर-टेररिज्म स्क्वॉड का अधिकारी है. वहीं, सारा अली खान एक साथी CTS ऑफिसर के किरदार में हैं, जिसे अपनी असली पहचान का पता नहीं है.

पति पत्नी और वो दो के बाद उड़ता तीर में आयुष्मान और सारा फिर साथ आ रहे हैं. सपोर्टिंग कास्ट में राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैयर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे शामिल हैं. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन्स और सिख्या एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, जबकि करण जौहर, गुनीत मोंगा कपूर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और अचिन जैन प्रोड्यूसर हैं.

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