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Udta Teer: जासूसी और कॉमेडी के खेल में कहां चूक गई आयुष्मान की फिल्म? जानिए ‘उड़ता तीर’ की खामियों के बारे में

Udta Teer Movie Flaws: आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म में कई खामियां हैं, जो फिल्म कमजोर बनाती है. जानिए उन कमियों के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 23, 2026 10:04:06 PM IST

उड़ता तीर फिल्म की खामियां
उड़ता तीर फिल्म की खामियां


‘उड़ता तीर’ एक कॉमेडी फिल्म है. आयुष्मान खुराना अभिनीत इस फिल्म में एक पाकिस्तानी जासूस की याददाश्त चली जाती है और वह भारत के लिए काम करने लगता है. इस फिल्म को अगर आप भी देखने का मन बना रहे हैं, तो जान लीजिए फिल्मों के कमियों के बारे में. आइए जानते हैं. 
 
1. फिल्म में भारतीय सुरक्षा एजेंसी CTS और पाकिस्तान की इंटर -सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को बहुत ही मजाक में दिखाया गया है. आपको यह फील ही नहीं होता है कि यह बहुत ही सख्त और खुफिया एजेंसियां हैं, क्योंकि फिल्म में बहुत ही आसानी से चीजें लीक हो जाती हैं. जैसे कि भारत की ओर से कौन-कौन खुफिया सदस्य बनकर पाकिस्तान में गया है. इसकी डिटेल बहुत आसानी से चोरी हो जाती है. 
 
2. फिल्म में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख मसूद अजहर को दिखाया गया है. फिल्म में दिखाया जाता है कि मसूद अजहर को बहुत आसानी से भारतीय एजेंसी पकड़ लेती है. मतलब कि फिल्म लॉजिक से बहुत परे है. सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन उसे थोड़ा असली होना चाहिए था. 
 
3. फिल्म में 15 अगस्त, ऑपरेशन सिंदूर का बदला आदि हमलों की प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा है. जो बहुत ही आसान दिखता है. धुरंधर के ज़माने में , उड़ता तीर ऑस्टिन पॉवर्स बनने की ख्वाहिश रखती है. यह एक ऐसी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है जो एक जॉनर को एक खिलौने की तरह देखती है जिस पर उसका बहुत कम कंट्रोल होता है.
4. पाकिस्तान और भारत के बीच फिल्म बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती है. फिल्म की कहानी में दर्शकों को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बहुत ही उलझाने वाला है. 

Tags: Ayushmann KhurranaUdta TeerUdta Teer FlawsUdta Teer Movie ReviewUdta Teer Review
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