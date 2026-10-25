Udta Teer Day 2 Box Office: शनिवार को ‘उड़ता तीर’ का बढ़ा कलेक्शन, जानिए फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन कितने कमाए

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म ‘उड़ता तीर’ 13 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंड पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. वहीं, रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में बढ़त देखने को मिली है. जानिए फिल्म की कुल कमाई.

फिल्म ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया?

इस स्पाई कॉमेडी फिल्म ‘उड़ता तीर’ ने दूसरे दिन यानी शनिवार को भारत में 7.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं, शुक्रवार यानी ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 4.10 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी.

फिल्म का कुल कलेक्शन

यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि दिन में दर्शकों की संख्या बढ़ी, और रात के शो को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने अब तक भारत में 11.35 करोड़ नेट और दुनिया भर में 16.28 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है. यह रविवार को कई दूसरी रिलीज़ से मुकाबले के बीच अपनी रफ़्तार बनाए रखने की कोशिश करेगी.

फिल्म के बारे में

आकाश कौशिक के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है जो अपनी याददाश्त खो देता है और उसे लगने लगता है कि वह एक भारतीय काउंटर-टेररिज्म ऑफिसर है. इस गड़बड़ी के कारण कई गलत पहचान और कॉमिक कॉम्प्लीकेशंस शुरू हो जाती हैं, जिसमें जासूसी के साथ फैमिली एंटरटेनमेंट भी शामिल है. उड़ता तीर को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और गुनीत मोंगा के सिख्या एंटरटेनमेंट ने सपोर्ट किया है. सारा अली खान इसमें आयुष्मान के साथ हैं, जबकि राहुल बोस, राम कपूर और गुलशन ग्रोवर सपोर्टिंग रोल में हैं.

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