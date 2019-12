बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. आजकल कांदा यानी प्याज सिर्फ घर का विषय नहीं बना हुआ, बल्कि राजनीति में बहस का मुद्दा बना हुआ है. प्याज के बढ़ते दामों ने न केवल आम जिंदगी में जहर घोला है बल्कि फिल्मी सितारों को भी रूला दिया है. जी हां, फिल्म एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के नए ब्लॉग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर तंज कसा और अपने ब्लॉग के जरिए प्याज के बिना बनने वाली 5 रेसिपी को फैंस के साथ शेयर की है. इस ब्लॉग का शीषर्क उन्होंने दिया है – Onions are the new avocados.

प्याज को ट्विंकल खन्ना नया एवोकाडो बताया है. जिस तरह हाल में ही वित्त मंत्री सीतारमण के बयान पर तंज कसते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि सीतारमण प्याज नहीं खाती तो क्या वह एवोकाडो खाती हैं. इस बयान के बाद से ही गूगल पर एवोकाडो फल खूब सर्च किया जाने लगा और फिर प्याज और रूचिरा (एवोकाडो) की तुलना की जाने लगी.

इस विषय पर ट्विंकल खन्ना ने भी अपने विचार लिखे और शीषर्क भी इसी अंदाज में दिया. इस लेख में मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर एक्ट्रेस ने तंज कसते हुए लिखा कि शुक्र है कि उन्होंने फ्रांस की महारानी मैरी एंतोने की तरह यह नहीं कहा, ‘अगर प्याज नहीं है तो कांदा भजिया खाओ.’

इसके आगे वह लिखती हैं कि मैंने इस दुविधा से निकलने के लिए अपने जैन दोस्तों की भी मदद मांगी और कहा कि क्या वह कुछ ऐसी डिश के बारे में बता सकते हैं कि जिसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता हो. वह सभी मेरे इस सवाल पर हंसने लगे लेकिन मैंने गूगल कि सहायता से ऐसी खाने की रेसिपी ढूंढी जिसमें हम बिना प्याज लहसुन के टेस्टी खाना बना सकते हैं. तो उन्होंने इन रेसिपी में पाव भाजी, चिकन करी, राजमा, बैगन का भर्ता और मटन कीमा के नाम अपने फैंस को सजेस किए.

