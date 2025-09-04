Home > मनोरंजन > टीवी > Ashish Kapoor ही नहीं, इन टीवी स्टार्स पर भी लग चुके हैं ऐसे ऐसे आरोप कि जाना पड़ गया जेल

TV Stars Controversy: टीवी इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे कई विवाद छिपे हैं। आशीष कपूर के अलावा भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, मुनमुन दत्ता जैसे सितारे कभी न कभी कानूनी पचड़ों में फंसे और जेल तक पहुंच गए।

Published: September 4, 2025 23:31:35 IST

Tv Celebs

TV Stars Who Went Jail:  टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) में अक्सर ग्लैमर भरे लम्हों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन इसके पीछे कई उजागर और छिपे हुए विवाद भी हैं, जिन्होंने चर्चित चेहरे सलाखों के पीछे भेजे। टीवी जगत से लेकर बॉलीवुड तक ऐसे तमाम सेलेब्स हैं, जिन्होंने कानूनी विवादों का सामना किया और जेल की हवा भी खायी। 

हाल ही में ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम आशीष कपूर (Ashish Kapoor)  रेप केस के मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनपर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में हो रही एक पार्टी में एक लड़की के साथ बाथरूम में जबरन रेप की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने उन्हें पुणे से अरेस्ट किया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन से स्टार्स हैं जो जेल की हवा खा चुके हैं।

1. आशीष कपूर

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘देखा एक ख्वाब’ जैसे शोज से पहचान बनाने वाले अभिनेता को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। उन पर दिल्ली में एक हाउस पार्टी के दौरान वॉशरूम में रेप करने का आरोप था। शिकायतकर्ता का दावा है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर ही हुई थी।      

2. भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया



कॉमेडी क्वीन भारती और उनके पति हर्ष 2020 में नशीले पदार्थों से जुड़े मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। उनके घर से गांजे की भारी मात्रा जब्त हुई थी। इसके चलते उन्हें जमानत तक करीब दो हफ्ते जेल में रहना पड़ा।  

3. मुनमुन दत्ता



‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की ‘बबीता जी’ यानी मुनमुन दत्ता पर साल 2021 में एक वीडियो में जाति-आधारित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इसके तहत उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हुई और उन्हें लगभग चार घंटे पूछताछ के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया।    

4. करण मेहरा



ये रिश्ता क्या कहलाता हैं के नैतिक यानी करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था।

5. पर्ल वी पूरी



तमाम टीवी शोज कर चुके एक्टर पर्ल वी पूरी पर नाबालिग के द्वारा गंभार आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उन्हें भी हिरासत में रखा गया था।     

