Home > मनोरंजन > टीवी > 'अपने सारे कपड़े उतार दो…', इस बोल्ड TV Actress संग जब डायरेक्टर ने की थी शर्मनाक हरकत

Navina Bole Bikini Pose: टीवी एक्ट्रेस नवीना बोले की गिनती इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेसज में होती है. उनके करियर में उन्होंने तमाम शोज किए, लेकिन उन्हें पहचान उनकी बोल्डनेस के वजह से मिलती है. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि साजिद खान ने एक पर्सनल मीटिंग के दौरान उनसे कपड़े उतारने के लिए कहा था.

By: Shraddha Pandey | Published: September 13, 2025 11:23:47 PM IST

Navina Bole
Navina Bole

Navina Bole faces Casting Couch: टीवी एक्ट्रेस नवीना बोले (Navina Bole) ने अपनी एक्टिंग से घर घर में पहचान बनाई है. उन्हें लोग उनकी बोल्ड और हॉट अवतार के लिए भी जानते हैं. वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉटनेस बिखेरती नजर आती हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमचमाती परत के पीछे छिपी काली हकीकत को सामने ला दिया. नवीना ने बताया कि डायरेक्टर साजिद खान (Director Sajid Khan) ने उन्हें एक पर्सनल मीटिंग के दौरान ‘कपड़े उतारने’ के लिए कहा था.

नवीना ने बताया कि, ‘उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने कपड़े उतार दूं ताकि वह देख सकें कि मैं अपनी बॉडी को लेकर कितनी कम्फर्टेबल हूं.’ यह सुनकर एक्ट्रेस के होश उड़ गए. उन्होंने बताया कि यह कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं था, बल्कि निजी बातचीत के दौरान ऐसा घटिया सवाल सामने आया.

कास्टिंग काउच का हुईं शिकार

बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन जब कोई बड़ा डायरेक्टर ऐसी बातें करता है तो झटका और भी गहरा लगता है. नवीना ने कहा कि वह उस वक्त हिल गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और साफ मना कर दिया. यह घटना दिखाती है कि कैसे कई बार इंडस्ट्री में ‘बोल्डनेस’ का बहाना बनाकर औरतों को उनकी मर्यादा से बाहर धकेलने की कोशिश की जाती है. एक्टिंग में टैलेंट और मेहनत से ज्यादा औरत की बॉडी को ‘टेस्ट’ करने की मानसिकता अब भी जिंदा है.

बोल्ड और हॉट फोटोज से चलाती हैं फैंस पर जादू

हैरान करने वाली बात ये है कि नवीना के मना करने पर साजिद बोले कि पूछा कि तुम स्टेज पर बिकनी पहनती हो तो क्या समस्या होती है? उनका मतलब था कि अगर वहां बिकिनी पहन सकती हो तो यहां क्या दिक्कत है. हालांकि, नवीना से बेबाकी से इस मामले को संभाला और वहां से निकल गईं. बता दें नवीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपनी बोल्ड और हॉट फोटोज फैंस के साथ शेयर करती हैं. 

