Home > मनोरंजन > नीम करोली बाबा ने बचाई इज्जत! TV की पॉपुलर एक्ट्रेस का खुलासा…’सीक्रेट गर्लफ्रेंड’ बनने के आए ऑफर, सलमान-शाहरुख के नाम पर हुई घिनौनी डिमांड!

नीम करोली बाबा ने बचाई इज्जत! TV की पॉपुलर एक्ट्रेस का खुलासा…’सीक्रेट गर्लफ्रेंड’ बनने के आए ऑफर, सलमान-शाहरुख के नाम पर हुई घिनौनी डिमांड!

TV Actress Yukti Kapoor Casting Couch Experience: टीवी एक्ट्रेस युक्ति कपूर ने अपने स्ट्रगल के दिनों का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उन्हें 'सीक्रेट गर्लफ्रेंड' बनने को कहा और फर्जी कास्टिंग डायरेक्टर ने एक्टर्स के साथ सोने की डिमांड तक रख डाली.

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 5:44:41 PM IST

नीम करोली बाबा ने बचाई इज्जत! टीवी की मशहूर हसीना का खुलासा...'सीक्रेट गर्लफ्रेंड' बनने के आए ऑफर, सलमान-शाहरुख के नाम पर हुई घिनौनी डिमांड!
नीम करोली बाबा ने बचाई इज्जत! टीवी की मशहूर हसीना का खुलासा...'सीक्रेट गर्लफ्रेंड' बनने के आए ऑफर, सलमान-शाहरुख के नाम पर हुई घिनौनी डिमांड!


TV Actress Yukti Kapoor Casting Couch Experience: टीवी इंडस्ट्री की चमक-धमक और ग्लैमर के पीछे कई बार ऐसे खौफनाक और काले सच छुपे होते हैं, जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल होता है. टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस युक्ति कपूर (Yukti Kapoor) ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली युक्ति ने बताया कि कैसे उन्हें शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच (Casting Couch) और शर्मनाक मांगों का सामना करना पड़ा था. एक तरफ जहां एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी ‘सीक्रेट गर्लफ्रेंड’ बनने की गंदी पेशकश की, वहीं दूसरी तरफ एक फर्जी कास्टिंग डायरेक्टर ने बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान और सलमान खान का नाम लेकर उन्हें बड़े विज्ञापन का झांसा दिया और निर्देशक-निर्माताओं के साथ रात गुजारने की घिनौनी डिमांड रख डाली.

इन डरावने एक्सपीरिएंस के बीच, एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे नीम करोली बाबा और हनुमान जी में अटूट आस्था ने उन्हें इस दलदल से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से टीवी जगत में एक बार फिर नए कलाकारों के शोषण और फर्जीवाड़े को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है.

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प्रोड्यूसर ने दिया सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर

बिना फिल्मी बैकग्राउंड के छोटे पर्दे पर अपनी एक अलग जगह बनाने वाली युक्ति कपूर ने अपने करियर के शुरुआती स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वह महज 22 या 23 साल की थीं, तब उनकी मुलाकात एक ऐसे प्रोड्यूसर से हुई थी जिसने मीटिंग के दौरान सारी लिमिट्स क्रॉस कर दीं. शुरुआत में वह मीटिंग एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को लेकर थी, लेकिन जल्द ही उस शख्स ने अपनी असलियत दिखाते हुए युक्ति के सामने ऐसी डिमांड रख दी जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. 

उस प्रोड्यूसर ने बेझिझक कहा कि अगर उन्हें काम चाहिए, तो उन्हें उसके साथ पार्टी करनी होगी और उसकी ‘सीक्रेट गर्लफ्रेंड’ बनना पड़ेगा. इस अचानक आई शर्मनाक मांग से घबराई युक्ति के मन में पहला ख्याल वहां से भागने का आया. उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद तो नहीं है और उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए. 

बड़े स्टार्स का नाम लेकर की शर्मनाक डिमांड

युक्ति की लाइफ का दूसरा डरावना एक्सपीरिएंस था एक एडवरटाइजमेंट का ऑडिशन. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया था और खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले एक शख्स ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी थमा दिया था. उस ठग ने अपनी बात में वजन लाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान का नाम लिया, ताकि युक्ति को उस पर पूरा भरोसा हो जाए. 

एक न्यूकमर के लिए यह ऑफर किसी सपने जैसा था, लेकिन अगले ही दिन उस शख्स का असली चेहरा सामने आ गया. उस धोखेबाज ने फोन करके बेशर्मी से कहा कि रोल पाने के लिए उन्हें फिल्म के ‘डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स के साथ सोना पड़ेगा.’ सदमे में डूबी युक्ति को बाद में पता चला कि वह व्यक्ति असल में कोई कास्टिंग डायरेक्टर था ही नहीं, बल्कि एक शातिर स्कैमर था जिसने दूसरी लड़कियों को भी ठगा था.

नीम करोली बाबा और हनुमान जी की कृपा से बची इज्जत

इन डरावने और खौफनाक पलों से बाहर निकलने की कहानी को याद करते हुए युक्ति कपूर ने अपनी आध्यात्मिक आस्था का जिक्र किया. एक्ट्रेस का मानना है कि संकट के उस दौर में उनके भगवान, नीम करोली बाबा और संकट मोचन हनुमान जी ने उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. 

उस फर्जी शख्स के चंगुल से निकलने के बाद उनकी मुलाकात एक अन्य लड़की से हुई जिसने उन्हें चेताया कि वह आदमी पूरी तरह से फ्रॉड है. उस लड़की ने युक्ति को ऐसी बात समझाई जो वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगी कि अगर कोई लड़की ऐसे लोगों की शर्तों पर झुक भी जाए, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसे काम मिलेगा या नहीं.

एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखने वाले सभी युवा कलाकारों और न्यूकमर्स को कड़ी चेतावनी दी है कि वे किसी भी ऑडिशन या कास्टिंग कॉल पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. आज के दौर में बड़े बैनरों और सुपरस्टार्स के नाम का इस्तेमाल करके नए कलाकारों को अपने जाल में फंसाने वाले स्कैमर्स की कमी नहीं है. 

ये भी पढ़ें:- 7 साल की सजा काटकर लौटा, 4 दिन पहले प्रेमिका को भगाया, जब हो गया कांड तो उसके भाई को गोली से भूना, कनपटी पर तमंचा सटाकर…!

Tags: bollywood newshome-hero-pos-3
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