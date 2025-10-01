दर्दनाक है इस एक्ट्रेस की कहानी, डेढ़ साल में टूटी शादी, 17 की उम्र में बनी दो बच्चों की मां और…

Urvashi Dholakia Marriage And Divorce: टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. टीवी के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी के में उन्होंने कोमोलिका बसु के किरदार में खूब लोकप्रियता बटोरी थी. इस शो में उनके ग्लैमरस लुक को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया था. उन्हें टीवी की सबसे स्टाइलिश वैम्प का टैग दिया गया था. आज भी लोग उन्हें शो के गाने ‘निका’ के लिए याद करते हैं क्योंकि कसौटी जिंदगी के में जब-जब विलेन के तौर पर उनकी यानी कोमोलिका की एंट्री होती थी तो यही गाना बैकग्राउंड में बजता था. खुद एक इंटरव्यू में उर्वशी ने इस बात को कबूला था कि लोग उन्हें आज भी कोमोलिका के किरदार के लिए याद करते हैं तो उन्हें काफी ख़ुशी होती है.

17 साल की उम्र बनीं दो बेटों की मां

उर्वशी की प्रोफेशनल लाइफ तो इस शो के बाद सक्सेसफुल हो गई और उनके ग्लैमर जगत में पैर जम गए लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने शुरुआत से ही काफी उतार-चढ़ाव देखे. उर्वशी की शादी 16 साल की उम्र में ही गो गई थी और 17 साल की उम्र में वह ट्विन्स यानी दो बच्चे की मां बन गईं. उर्वशी की लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न यहीं नहीं रुके. 17 साल की उम्र में दो बेटों की मां बनने के बाद 18 साल की उम्र में उन्हें पति ने छोड़ दिया और दोनों का तलाक हो गया. दो साल के भीतर ही उर्वशी की पूरी लाइफ बदल दी. दोनों बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले उनपर आ गई और इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया. इतनी कम उम्र में भी उर्वशी ने हार नहीं मानी और बेटों सागर और क्षितिज की परवरिश सिंगल मदर के तौर करने के लिए जी-जान लगा दी.

टीवी एक्टर अनुज सचदेवा से जुड़ा नाम

उर्वशी अपने परिवार और काम में इतनी खोयी रहीं कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को दोबारा पटरी पर लाने का वक्त ही नहीं मिला. खुद उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंगल मदर होने की वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो गया. उर्वशी का नाम टीवी एक्टर अनुज सचदेवा से भी जुड़ा था. दोनों को कई जगह पर साथ स्पॉट किया जाने लगा लेकिन इस रिश्ते को भी किसी की नज़र लग गई. अनुज की मां को उर्वशी की उम्र और उनके दो बेटे होने की बात गले से नहीं उतरी और नतीजा ये रहा कि उन्होंने अपने बेटे के उर्वशी के साथ इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी. इस वजह से अनुज और उर्वशी का ब्रेकअप हो गया.