Shivangi Joshi Latest Dance : शिवांगी जोशी ने ‘परफेक्ट’ गाने पर किया धमाकेदार डांस, Video देख मदहोश हो गए लोग

Shivangi Joshi Latest Dance Video : टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देख लोग अपनी निगाहें नहीं हटा पह रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: September 24, 2025 9:40:45 AM IST

Shivangi Joshi Latest Dance Video : छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शानदार डांस वीडियो शेयर किया है, जिसने उनके फैंस का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में वो जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के नए गाने ‘परफेक्ट’ पर थिरकती नजर आ रही हैं. ये गाना आगामी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का है, जो रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

शिवांगी के इस वीडियो में उनका स्टाइल और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है. उन्होंने डेनिम टॉप के साथ स्टाइलिश डेनिम पैचवर्क ट्राउजर पहना हुआ है, जो उनके लुक को काफी आकर्षक बना रहा है. उनके बालों की हाफ-टाई हेयरस्टाइल ने उनके कूल और ग्रेसफुल अंदाज को और भी निखारा है. पूरे वीडियो में उनके डांस मूव्स में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी दमदार बना देता है.

 सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स

इस डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए शिवांगी ने कैप्शन में केवल ‘परफेक्ट’ लिखा है. वीडियो शेयर होते ही फैंस और यूजर्स ने उनकी खूब तारीफ की है. कई लोग कमेंट सेक्शन में उनके डांस स्टेप्स की जमकर सराहना कर रहे हैं. इसके साथ ही ‘परफेक्ट’ गाना भी सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और इस गाने पर कई लोग अपने डांस वीडियो शेयर कर रहे हैं. शिवांगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए उनके फैंस के बीच खुशी का कारण बन गया है.

 ‘परफेक्ट’ गाने की बढ़ती लोकप्रियता

‘परफेक्ट’ गाना फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का हिस्सा है, जो रिलीज से पहले ही अपने संगीत और स्टाइलिश वीडियो की वजह से चर्चा में है. जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की जोड़ी और इस गाने की ताजगी ने लोगों को काफी आकर्षित किया है. इस गाने पर शिवांगी का डांस वीडियो भी इसी लोकप्रियता को और बढ़ा रहा है. उनके फेसियल एक्सप्रेशन और बोल्ड डांस स्टेप्स ने इस गाने की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं.

शिवांगी जोशी ने अपने नए डांस वीडियो से ये साबित कर दिया है कि वे केवल अभिनय में ही नहीं, बल्कि डांस और फैशन में भी किसी से कम नहीं हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाने में कामयाब रहा है.

Tags: entertainment newsShivangi Joshi Latest Danceshivangi joshi perfect dance
