Home > मनोरंजन > ‘उसने संचिता को परेशान किया और मारने की धमकी दी..’, टीवी एक्ट्रेस के निधन पर सहेली ने किया बड़ा खुलासा; एक्टर पर लगाया संगीन आरोप

‘उसने संचिता को परेशान किया और मारने की धमकी दी..’, टीवी एक्ट्रेस के निधन पर सहेली ने किया बड़ा खुलासा; एक्टर पर लगाया संगीन आरोप

Sanchita Ugale: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. दिवंगत अभिनेत्री की सहेली ने उनके को-स्टार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जानिए कौन है वो एक्टर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 16, 2026 1:02:00 PM IST

संचिता उगले की दोस्त ने बताया कि उनके को-स्टार ने संचिता को प्रताड़ित किया था
संचिता उगले की दोस्त ने बताया कि उनके को-स्टार ने संचिता को प्रताड़ित किया था


‘कुमकुम भाग्य’ में अपनी भूमिका के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री संचिता उगले ने 14 जून को अपने घर पर आत्महत्या कर ली. वह 22 वर्ष की थीं. एक्ट्रेस की मौत के बाद उनकी एक सहेली ने खुलासा किया कि उन्हें एक को-स्टार परेशान कर रहा था और मारने की धमकी दे रहा था. इस खुलासे ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है.  

कौन है वो एक्टर?

संचिता उगले की दोस्त और एक्ट्रेस इंद्राक्षी कांजीलाल ने आरोप लगाया कि टीवी शो ‘साजन घर’ में संचिता के को-एक्टर रहे उज्ज्वल शर्मा ने उनका मानसिक उत्पीड़न किया था. 

मारने की धमकी दी थी

टेलीचक्कर से बात करते हुए इंद्राक्षी ने कहा, ‘उज्ज्वल ने संचिता से पैसे उधार लिए थे और बाद में उसके साथ बदतमीजी की. जब संचिता ने उससे पैसे लौटाने को कहा, तो वह भड़क उठा, उसे अपमानित किया और यहां तक ​​कि उसे मारने की धमकी भी दी. मेरे पास उनकी चैट के स्क्रीनशॉट हैं, जिनमें उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और संचिता का अपमान किया.’
 
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि संचिता ने अपने साथ हो रही परेशानियों के बारे में शिकायतें दर्ज कराई थीं. इंद्राक्षी ने कहा, ‘संचिता ने उत्पीड़न और अपने साथ हो रही हर बात की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की थी. हालांकि, आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया.’

‘कास्टिंग वाले उसे परेशान कर रहे थे’

दिवंगत एक्ट्रेस के भाई ने एएनआई से बात करते कहा, ‘मैंने अभी आपको जो इंस्टाग्राम आईडी दिखाई, उस पर कल यह रील अपलोड की गई थी, और इसमें सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो है जिसमें मेरी बहन की प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है. मैंने उसके कुछ दोस्तों से बात की और पता चला कि कुछ कास्टिंग वाले लोग उसे परेशान कर रहे थे. उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. वह बहुत परेशान थी.’



कब हुई थी मौत?

टेलीविजन अभिनेत्री संचिता उगाले 14 जून को नालासोपारा ईस्ट स्थित अपने घर में मृत पाई गईं. खबरों के अनुसार, परिवार ने उन्हें मृत पाए जाने पर तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह खबर भी पढ़ें: Sanchita Ugale Death Case: क्या एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से हुई संचिता उगले की मौत? हुआ बड़ा खुलासा

Tags: sanchita ugaleSanchita Ugale death
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