‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!

Rupali Ganguly On Trump Advisor : स्टार प्लस के शो अनुपमा में जैसे रुपाली गांगुली हर मुद्दे का जवाब देती है और डट कर लड़ती हैं, वैसे ही एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी है. देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो खुलकर बोलती हैं. अब हाल ही अनुपमा फेम रुपाली ने डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर जिनका नाम पीटर नवारो है को जवाब दिया है. नवारो के ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी वाले स्टेटमेंट पर खुलकर जवाब दिया है. रुपाली गांगुली ने कहा कि इन सब बातों को कह कर आप खुद की गलतियां नहीं छिपा सकते हैं.

क्या कहा अनुपाम फेम रुपाली गांगुली ने?

रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी कुछ बातें रखी हैं. उन्होंने कहा- ” ब्राह्मण आपकी असफल व्यापार नीतियों या अमेरिका की आर्थिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. किसी समुदाय को जातिवादी ताने से टागरेट बनाने से आपकी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं छिप सकता. ये पुरानी चालाकी काम नहीं आएगी. भारतीय एकजुट हैं.”

ट्रंप के एडवाइजर ने कही ये बात

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान पीटर ने कहा- “देखिए, नरेंद्र मोदी एक काबिल नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं. मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग जैसे लोगों के साथ इस कदर मेलजोल क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. मैं भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कृपया जरा सोचिए, आपके देश में क्या चल रहा है. ब्राह्मण समुदाय देश की आम जनता के कंधों पर चढ़कर अपना फायदा उठा रहा है. ये सिलसिला अब रुकना चाहिए. हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.”

let’s be clear! Brahmins aren’t responsible for your failed trade policies or America’s economic mess. Targeting a community with casteist jibes won’t hide your record of blunders. Don’t drag Brahmins or India to hide your mess. That old trick won’t work anymore, Indians stand… — Rupali Ganguly (@TheRupali) September 1, 2025

कुत्तो की सुरक्षा पर- रुपाली गांगुली

इसी बीच, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को सुरक्षित जगह में ले जाया जाए. इस पर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा: “इन बेज़ुबानों की भी इस दुनिया में जगह है. कृपया नफरत और हिंसा के बजाय दया और संवेदना को अपनाएं. जय पशुपतिनाथ.”

अगर उनके सुपरहिट टीवी शो ‘अनुपमा’ की बात करें, तो ये लगातार टीआरपी चार्ट्स में टॉप पर बना हुआ है. बीते हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक, शो को 2.3 की शानदार रेटिंग मिली और ये नंबर 1 की पोजिशन पर कायम रहा.