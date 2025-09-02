Home > मनोरंजन > ‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!

‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!

Rupali Ganguly On Trump Advisor : टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर देश के लिए अपनी अवाज उठाई है. एक्ट्रेस ने डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर जिनका नाम पीटर नवारो है को जवाब दिया है.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 2, 2025 10:18:00 IST

Rupali Ganguly On Trump Advisor
Rupali Ganguly On Trump Advisor

Rupali Ganguly On Trump Advisor : स्टार प्लस के शो अनुपमा में जैसे रुपाली गांगुली हर मुद्दे का जवाब देती है और डट कर लड़ती हैं, वैसे ही एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी है. देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो खुलकर बोलती हैं. अब हाल ही अनुपमा फेम रुपाली ने डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर जिनका नाम पीटर नवारो है को जवाब दिया है. नवारो के ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी वाले स्टेटमेंट पर खुलकर जवाब दिया है. रुपाली गांगुली ने कहा कि इन सब बातों को कह कर आप खुद की गलतियां नहीं छिपा सकते हैं.

क्या कहा अनुपाम फेम रुपाली गांगुली ने?

रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी कुछ बातें रखी हैं. उन्होंने कहा- ” ब्राह्मण आपकी असफल व्यापार नीतियों या अमेरिका की आर्थिक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. किसी समुदाय को जातिवादी ताने से टागरेट बनाने से आपकी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं छिप सकता. ये पुरानी चालाकी काम नहीं आएगी. भारतीय एकजुट हैं.”

ट्रंप के एडवाइजर ने कही ये बात

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान पीटर ने कहा- “देखिए, नरेंद्र मोदी एक काबिल नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं. मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग जैसे लोगों के साथ इस कदर मेलजोल क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. मैं भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कृपया जरा सोचिए, आपके देश में क्या चल रहा है. ब्राह्मण समुदाय देश की आम जनता के कंधों पर चढ़कर अपना फायदा उठा रहा है. ये सिलसिला अब रुकना चाहिए. हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.”

कुत्तो की सुरक्षा पर- रुपाली गांगुली

इसी बीच, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को सुरक्षित जगह में ले जाया जाए. इस पर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा: “इन बेज़ुबानों की भी इस दुनिया में जगह है. कृपया नफरत और हिंसा के बजाय दया और संवेदना को अपनाएं. जय पशुपतिनाथ.”

अगर उनके सुपरहिट टीवी शो ‘अनुपमा’ की बात करें, तो ये लगातार टीआरपी चार्ट्स में टॉप पर बना हुआ है. बीते हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक, शो को 2.3 की शानदार रेटिंग मिली और ये नंबर 1 की पोजिशन पर कायम रहा.

Tags: Rupali GangulyRupali Ganguly On Trump Advisor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!
‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!
‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!
‘आप खुद की गलतियां नहीं…’, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पर भड़की रुपाली गांगुली सुनाई खरी-खरी…!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?