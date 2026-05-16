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एक्टिंग छोड़ बिजनेस में आजमाई किस्मत, खुद के दम पर खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Neha Marda Business: टीवी एक्ट्रेस नेहा मार्दा ने एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने एक ऐसे अंडरआर्म रोल-ऑन ब्रांड की शुरुआत की, जो फिटकरी से बनता है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 16, 2026 3:35:24 PM IST

नेहा मार्दा
नेहा मार्दा


Neha Marda: कलर्स टीवी पर आने वाले फेमस टीवी सीरियल “बालिका वधू” से नेहा मर्दा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने अन्य कई टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन आज लोग उनको एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में जानते हैं.

उन्होंने एक ऐसे अंडरआर्म रोल-ऑन ब्रांड की शुरुआत की, जो फिटकरी से बनता है. सबसे खास बात ये है कि उनका ये बिजनेस केवल 10 रुपये की फिटकरी से शुरू हुआ था और आज वो करीब 2 करोड़ रुपये महीने की कमाई कर रही हैं.

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शार्क टैंक इंडिया के स्टेज पर भी मिली वाहवाही 

एक्ट्रेस से एंटरप्रेन्योरशिप बनी नेहा मर्दा शार्क टैंक इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट को लेकर गयी थीं. शार्क टैंक के स्टेज पर उन्होंने अपने इस स्टार्टअप के बारे में खुलकर बातचीत की और बताया कि ये आइडिया उनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है. नेहा का कहना है कि प्रेग्नेंसी के बाद शरीर की बदबू में अचानक आये बदलाव ने उनके कॉन्फिडेंस को प्रभावित किया, जिससे उन्हें इस समस्या के बारे में जानकारी हुई. उन्होंने कहा, “प्रेग्नेंसी के बाद मुझे अपने शरीर की दुर्गंध से परेशानी होने लगी और एक स्टार होने के नाते ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा था.”

सस्ता होने के बाद भी कीमत में हुई बढ़ोतरी 

मात्र 10 रु. की फिटकरी से बनने वाले उनके प्रोडक्ट की कीमत को लेकर उनकी ट्रोलिंग भी हुई. जिसके बाद नेहा मर्दा अपने प्रोडक्ट की रिसर्च, इंग्रीडिएंट्स और निर्माण प्रक्रिया को कस्टमर्स के सामने लेकर आईं. उनकी ईमानदार कहानी और उत्पाद से जुड़ी गुणवत्ता ने ग्राहकों के दिल जीत लिए. इसके चलते केवल 10 महीनों में उनका ब्रांड 14 करोड़ रुपये का रेडेवन्यू क्रॉस कर गया.

बता दें कि नेहा मर्दा के ब्रांड के लगभग 2 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं. इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उनके प्रोडक्ट को काफी पसंद किया गया और उनके उत्पाद को 24.5 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज मिले. 

नेहा को मिली 1% इक्विटी के लिए 1.8 करोड़ रुपये की डील

शार्क टैंक के शार्क्स ने उनके व्यवसाय मॉडल, उत्पाद की कीमत और मार्केटिंग रणनीति की कड़ी समीक्षा की. उन्होंने नेहा से पूछा कि क्या नेहा की पहचान ने ब्रांड की सेल्स और विजिबिलिटी को बढ़ावा दिया है? इसके अलावा नमिता थापर ने उनके प्रोडक्ट की कीमत के प्रीमियम होने पर सवाल पूछे वहीं अनुपम मित्तल ने खुशबू के वादे को लेकर संदेह जताया. अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल ने मिलकर नेहा को 1% इक्विटी के लिए 1.8 करोड़ रुपये की डील ऑफर की, जिसे नेहा ने एक्सेप्ट कर लिया.

Tags: entertainmentShark Tank India
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