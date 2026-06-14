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डिलीवरी के चंद दिनों बाद, बच्चों को छोड़ आउटिंग पर निकलीं दिव्यांका त्रिपाठी; वजह जानकर चौंक जाएंगे

Divyanka Tripathi: टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी 26 मईं को मां बनीं और उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. डिलीवरी के चंद दिनों बाद ही वह पति से साथ आउटिंग पर निकल गईं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 14, 2026 11:11:42 AM IST

डिलीवरी के चंद दिनों बाद, बच्चों को छोड़ आउटिंग पर निकलीं दिव्यांका त्रिपाठी; वजह जानकर चौंक जाएंगे


अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनी हैं. एक्ट्रेस ने पिछले महीने 26 मई को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. डिलीवरी के अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे, लेकन अभिनेत्री अपने पति विवेक दहिया के साथ बच्चों को छोड़ आउटिंग पर निकल गईं. आखिर कहां हैं बच्चे? चलिए जानते हैं सबकुछ. 

घूमने निकलीं दिव्यांका त्रिपाठी

एक्ट्रेस के पति और अभिनेता विवेक दहिया ने अपने यूट्यूब पर एक व्लॉग साझा किया है. इसमें वह दिव्यांका त्रिपाठी की मां यानी बच्चों की नानी से पूछते हैं कि क्या वह अपनी पत्नी दिव्यांका को थोड़ा बाहर घुमाने ले जा सकते हैं. इस पर वह कहती हैं हां ले जाओ. 

किसने संभाला बच्चा?

विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी के बच्चों को उनकी नानी कुछ देर के लिए संभालेंगी. इस कपल ने आउटिंग का ऐसा प्लान किया, जिससे बच्चा परेशान भी ना हो और वो टाइम पर घर आ जाएं. ये सारी प्लानिंग के पीछे विवेक दहिया का हाथ होता है. 

दिव्यांका के पास नहीं थे कपड़े?

जब विवेक दहिया ने पत्नी दिव्यांका को बाहर घूमने के लिए कहा तो एक्ट्रेस ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है. बच्चों को छोड़कर कैसे जाएंगे. साथ ही उन्होंने बोला कि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं. फिर विवेक ने कुछ भी पहनने को कहा और बोला कि वो लोग कार के बाहर नहीं निकलेंगे. फिर दिव्यांका बच्चों को फीड कराकर दो-ढाई घंटे के लिए आउटिंग पर निकलती हैं. इसके अभिनेत्री डिलीवरी के 13 दिन बाद घर से बाहर निकलती हैं. दोनों आस-पास का नजार दिखाते हुए घूमकर वापस आ जाते हैं. 

एक नजर दिव्यांका और विवेक की लव स्टोरी पर

दिव्यांका और विवेक की पहली मुलाकात लोकप्रिय टेलीविजन शो  ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी.  दोस्ती प्यार में बदल गई और 8 जुलाई, 2016 को भोपाल में एक भव्य लेकिन निजी समारोह में इस जोड़े ने शादी कर ली, जिसमें करीबी दोस्त और टेलीविजन जगत के सदस्य शामिल हुए.


यह खबर भी पढ़ें: जिस्मफरोशी का दलदल, कंकाल जैसा शरीर और लावारिस लाश; साउथ एक्ट्रेस निशा नूर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

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Tags: divyanka tripathi
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