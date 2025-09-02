Home > मनोरंजन > कुछ कहूं भी या नहीं?…, Avneet Kaur ने Virat Kohli विवाद पर ट्रोलर्स को लेकर तोड़ी चुप्पी, इन लोगों को बताया सहारा

Avneet Kaur : लाखों दिलों की धड़कन अवनीत कौर ने हाल ही में विराट कोहली द्वारा किए गए लाइक्स और ट्रोलर्स पर चुप्पी तोड़ी है. बहुत कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अवनीत ने बताया कि पब्लिक लाइमलाइट में बड़ा होना आसान नहीं था. “मैंने बचपन से कैमरे के सामने रहना सीखा है.

Published: September 2, 2025 11:44:31 IST

Avneet Kaur : कभी एक छोटे से टीवी शो में नजर आने वाली अवनीत कौर आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 32 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो भारत की सबसे कम उम्र की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेज और डिजिटल इंफ्लुएंसर्स में गिनी जाती हैं. लेकिन शोहरत के साथ-साथ कई बार उन्हें आलोचनाओं और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है. कभी उनके फैशन को लेकर, तो कभी किसी बड़े नाम की इंस्टा एक्टिविटी को लेकर. हाल ही में विराट कोहली द्वारा उनकी एक फोटो को लाइक करना इस हद तक चर्चा में आ गया कि खुद विराट को सफाई देनी पड़ी.

News18 Showsha से खास बातचीत में अवनीत (Avneet Kaur ) ने ट्रोल्स पर खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया. विराट (Virat Kohli) वाले मामले पर वो चुप रहीं, लेकिन एक बात दिल से कही, “इतना कुछ हो चुका है कि अब तो समझ नहीं आता क्या बोलूं. लेकिन हां, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है. जब कभी भी मन उदास होता है, तो वही मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने ये सपना कितना बड़ा देखा था और किस मेहनत से यहां तक पहुंची हूं.”

“ट्रोल्स अब पहले जितना असर नहीं करते”

अवनीत जल्द ही अपनी फिल्म Love In Vietnam में नजर आएंगी और इस दौरान उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें ट्रोलिंग से फर्क तो पड़ता है, लेकिन अब उन्होंने खुद को संभालना सीख लिया है. “मेरे अपने हमेशा मुझे कहते हैं कि कभी उन पुराने दिनों को मत भूलना, जब तूने बिना थके, बिना रुके काम किया. शायद यही वजह है कि अब ट्रोल्स उतना असर नहीं करते जितना पहले करते थे,” वो मुस्कुराते हुए कहती हैं.

 “मैंने कैमरे के सामने ही होश संभाला है”

बहुत कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अवनीत ने बताया कि पब्लिक लाइमलाइट में बड़ा होना आसान नहीं था. “मैंने बचपन से कैमरे के सामने रहना सीखा है. तब चीजें थोड़ी कठिन थीं, लेकिन अब मैंने खुद को उस लाइफस्टाइल के साथ ढाल लिया है,” वो साफगोई से स्वीकार करती हैं.

 “नफरत नहीं, थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाएं”

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग की बात करते हुए अवनीत ने एक अपील की – “मैं ये नहीं कहती कि सब लोग बस तारीफ ही करें. लेकिन इतनी नफरत क्यों? अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई, तो आप अपनी राय शांति से भी रख सकते हैं. किसी को नीचा दिखाकर अपनी बात रखने की जरूरत नहीं है. मैं चाहती हूं कि लोग थोड़ी पॉजिटिविटी भी फैलाएं.”

अवनीत के साथ Love In Vietnam में काम कर रहे अभिनेता शंतनु माहेश्वरी ने भी इस मुद्दे पर दो टूक राय रखी. उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कि आपके पास इंटरनेट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर अपनी राय देनी जरूरी है और अब तो मुझे लगता है कि पढ़ाई-लिखाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग भी सोशल मीडिया पर दूसरों को परेशान करते हैं.”

कान्स में गईं तो भी ट्रोलिंग का शिकार बनीं

पिछले साल अवनीत (Avneet Kaur)  को कान्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला था, जहां उन्होंने Love In Vietnam का पहला लुक पेश किया था. उनके साथ शंतनु और वियतनामी एक्ट्रेस खा न्गान भी मौजूद थीं. लेकिन इंटरनेट पर कई यूजर्स ने ये सवाल खड़ा किया कि “अवनीत को किसने बुलाया?” इस पर भी उन्होंने बड़ी ही परिपक्वता से जवाब दिया था. “इस साल भारत के लिए ये एक गर्व का मौका था कि हम इतने बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.”

 

