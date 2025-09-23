अविका गौर की शादी टेलीविजन पर LIVE! लॉग टर्म बॉयफ्रेंड संग फेरे लेंगी छोटी आनंदी, इस शो के सेट पर सजेगी महफिल
Avika Gor Wedding : अविका गौर मिलिंद चंदवानी जल्द शादी करेंगे, जिसे नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जाएगा. यें भव्य समारोह कई सितारों की मौजूदगी में होगा.

Published: September 23, 2025 2:28:53 PM IST

Avika Gor Wedding : टीवी की फेमस एक्ट्रेस अविका गौर, जिन्होंने ‘बालिका वधू’ में छोटी आनंदी बनकर घर-घर में पहचान बनाई थी, अब अपनी निजी जिंदगी के एक बेहद खास पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं. अविका ने शादी करने का फैसला कर लिया है और वो अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं.

पर इस शादी को लेकर सबसे बड़ी और अनोखी बात ये है कि ये शादी सिर्फ निजी समारोह नहीं होगी, बल्कि इसे पूरा देश देख पाएगा. जी हां, अविका और मिलिंद की शादी नेशनल टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट की जाएगी, जो इसे और भी खास बना देता है.

सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू हुई नई शुरुआत

हाल ही में ये जोड़ा मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचा. वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी शादी की तारीख और टेलीकास्ट प्लान को पब्लिक किया.

अविका ने बताया कि वो 30 सितंबर, 2025 को शादी करने जा रही हैं. इस खास मौके को एक भव्य इवेंट के रूप में दिखाया जाएगा, जिसे 10 और 11 अक्टूबर को टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा.

 टीवी पर शादी  

अविका ने अपनी इमोश्ंस शेयर करते हुए कहा, “मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन थोड़ी घबराहट भी है. नेशनल टेलीविजन पर शादी होना एक बड़ा फैसला है. लोगों ने मुझे बचपन से प्यार दिया है, अब मेरी शादी का हिस्सा बनने का मौका भी उन्हें मिलेगा.” उनकी शादी “पति पत्नी और पंगा” शो के सेट पर फिल्माई जाएगी, जिसे एक भव्य समारोह की तरह प्रस्तुत किया जाएगा.

शामिल होंगी कई नामी हस्तियां

शादी के इस स्पेशल टेलीकास्ट में कई फेमस चेहरे नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहा कक्कड़, सोनाली बेंद्रे, राधे मां और अन्य हस्तियां समारोह की शोभा बढ़ा सकती हैं. इस आयोजन को खास बनाने के लिए मेहमानों की सूची में कई सरप्राइज भी हो सकते हैं.

अविका और मिलिंद का सुहाना सफर

अविका और मिलिंद की पहली मुलाकात 2020 में हैदराबाद में हुई थी. मिलिंद चंदवानी एमटीवी रोडीज रियल हीरोज से फेमस हुए थे और एक एनजीओ चलाते हैं जो वंचित बच्चों की मदद करते हैं. वहीं, अविका ने अपने रिश्ते का खुलासा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया था.

