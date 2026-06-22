टीवी की इस बहू ने ठुकराईं 5 बड़ी फिल्में, शाहरुख-सलमान तक के ऑफर किए रिजेक्ट, क्यों बनाई दूरी

Ankita Lokhande: पवित्र रिश्ता से भारतीय टेलीविजन की फेवरेट बहू बनने वाली अंकिता लोखंडे इन दिनों लाफ्टर शेफ में नजर आ रही हैं. हालांकि अंकिता ने घर-घर में टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से पहचान बनाई थी. इसके बाद वे सफलता की सीढ़ी चढ़ती चली गईं. हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने कई अच्छी फिल्में ठुकराई थीं. एक समय पर बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्में बन रही थीं, तब उनमें से कई रोल अंकिता लोखंडे को भी ऑफर हुए थे. हालांकि उन्होंने हर किरदार के लिए मना कर दिया था. उन्होंने फिल्मों को रिजेक्ट क्यों किया, इसकी वजह काफी चौंकाने वाली है.

वरुण धवन ने किया खुलासा

2015 की थ्रिलर फिल्म ‘बदलापुर’ अंकिता लोखंडे को ऑफर की गई थी लेकिन इसे अंकिता ने रिजेक्ट कर दिया था. वरुण धवन स्टारर बदलापुर को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म 29 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर 67.37 करोड़ रुपये कमाए. हाल ही में लाफ्टर शेफ के एपिसोड में वरुण धवन गेस्ट बनकर आए थे, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया था.

क्यों रिजेक्ट की थीं फिल्में?

उन्होंने कहा था कि पहले ये फिल्म अंकिता लोखंडे को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया था. अंकिता लोखंडे इस बात पर खुलासा करते हुए बताया था कि वे उस समय सुशांत सिंह राजपूत और अपने रिश्ते पर ध्यान दे रही थीं. वो उस समय जो काम कर रही थीं, उनका उस पर ही पूरा फोकस था.

अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट की थीं ये फिल्में?

जानकारी के अनुसार, बदलापुर ही नहीं अंकिता लोखंडे ने शाहरुख खान की ‘हैप्पी न्यू ईयर’ को भी ठुकराया था. इसके अलावा उन्होंने सलमान खान स्टारर फिल्म ‘सुल्तान’ और संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘राम-लीला’ को भी ठुकरा दिया था.

सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंकिता का रिलेशन

सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के रिश्ते की शुरुआत पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी. दोनों का रिश्ता लगभग 6-7 साल तक चला था. उस समय कहा जा रहा था कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता शादी करने वाले हैं. कहा जाता है कि वे लिव-इन में रहती थीं और उन्होंने सगाई भी की थी. हालांकि 2016 में दोनों अलग हो गए थे.