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दूसरी बार मां बनीं टीवी एक्ट्रेस आशका गोराडिया, शेयर की नन्हे राजकुमार की फोटो

टीवी एक्ट्रेस आशका गोराडिया दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट शेयर कर खुशखबरी दी है. उन्होंने अपने बेटे की फोटोज भी शेयर की हैं. टीवी की तमाम एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 8, 2026 3:45:13 PM IST

Aashka Goradia New Born Baby
Aashka Goradia New Born Baby


Aashka Goradia Baby: टीवी एक्ट्रेस से बिजनेसवुमेन बनीं आशका गोराडिया दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट शेयर कर खुशखबरी दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर की. पोस्ट में उन्होंने बताया कि 7 मई 2026 को उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है.  साथ ही उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार की झलक भी दिखाई है. हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया है.

इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस, उनके पति और बड़े बेटे ने न्यूबॉर्न बेबी को हाथों में थामा हुआ है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘1 मई 2026 को रिचर्ड थियोडोर गोबल हमारे दिलों में एंट्री कर चुके हैं. हमें ईश्वर के दिव्य प्लान पर अटूट विश्वास है. हमें मिले सभी तोहफों के लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं. विलियम अलेक्जेंडर के लिए भाईचारे का एक नया बंधन आ गया है. दो लड़के…रोमांचक यात्राएं इंतजार कर रही हैं. अब इस दूसरे बेटे के जन्म के साथ आशका की फैमिली पूरी हो गई है.

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इन एक्ट्रेस ने दी बधाइयां

एक्ट्रेस आशका गोराडिया के पोस्ट शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाईयां देने वाले लोगों का सैलाब हो गया. पोस्ट पर आरती सिंह, सारा खान, दिव्यांका त्रिपाठी, करिश्मा तन्ना और रिद्धिमा पंडित समेत तमाम तमाम एक्ट्रेस ने उन्हें नन्हे मेहमान के आने पर बधाईयां दीं. 

2017 में की थी शादी

बता दें कि आशका गोराडिया ने अमेरिकी बिजनेसमैन ब्रेंट गोबल से शादी की थी. उन्होंने  1 दिसंबर 2017 को ईसाई रीति-रिवाज से शादी की थी. इसके बाद उन्होंने 3 दिसंबर 2017 को पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से अहमदाबाद में शादी की. शादी के 6 साल बाद 27 अक्तूबर 2023 को उनके बड़े बेटे विलियम अलेक्जेंडर का जन्म हुआ. अब तीन साल बाद उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया है.

क्या करती हैं आशका?

आशका ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और नागिन समेत तमाम शोज में काम किया है. हालांकि 2017 में शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. वे अब वो करोड़ों के ब्यूटी ब्रांड की मालकिन हैं. इन दिनों अपने परिवार के साथ आलीशान जिंदगी जी रही हैं.

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