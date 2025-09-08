Home > मनोरंजन > टीवी > Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा

Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा

TV Stars Who Left Industry: आश्का गोराडिया, सना खान जैसे कई टीवी सितारों ने शोबिज छोड़कर अपनी अलग जिदगी बसा ली। जानें कैसे उन्होंने ग्लैमर, विवाद और चुनौतियों के बीच अलग रास्ता चुना और इन दिनों ये कहां हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 8, 2025 18:42:41 IST

Tv Stars who left industry
Tv Stars who left industry

Sana Khan Journey: टीवी की चमक-दमक वाली दुनिया से बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। आज हम उन्हीं सितारों की बात करेंगे जिन्होंने छोटे पर्दे को और शोबिज की दुनिया को अलविदा कहा और दूर जाकर अपनी नई दुनिया बसा ली।

इस लिस्ट में तमाम  मशहूर चेहरे हैं जिन्होंने ग्लैमर से दूर अपनी एक दुनिया बसाई है।  किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया तो कोई परिवार संभाल रहा है। वहीं कोई अध्यात्म या रियलिटी से बाहर एक नई जिंदगी जी रहा है। आइए, बात करते हैं कुछ उन खास एक्टर्स की जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। 

सना खान 



बिग बॉस 6 में अपनी चुलबुली छवि से पहचानी जाने वाली सना खान (Sana Khan) ने 2020 में ऐलान कर सबको हैरान कर दिया कि वह अब एक्टिंग छोड़कर ईश्वर और मानवता की सेवा के रास्ते पर चली जाएंगी। शादी के बाद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया और टीवी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि, सोशल मीडिया पर वो अभी भी एक्टिव हैं।

आश्का गोराडिया



कई टीवी शोज में काम करके पहचान बनाने के बाद आश्का ने एक्टिंग से दूरी बना ली। ग्लैमर की दुनिया छोड़ उन्होंने खुद का ब्यूटी बिजनेस और योग स्टूडियो शुरू किया है। अब वो गोवा में अपनी कॉस्मेटिक्स ब्रांड और योग के जरिए जानी जाती हैं। 

ऋशिका मिहानी 



इश्कबाज जैसे शो से पहचान बनाने वाली ऋशिका ने भी अभिनय की राह छोड़कर दुबई को अपना आशियाना बना लिया। वो अब दुबई शिफ्ट हो गईं और वहां रियल एस्टेट ब्रोकरेज में करियर बना रही हैं। 

मोहेना कुमारी सिंह 



डांस इंडिया डांस के जरिए पहचान बनाने वाली मोहेना ने साल 2019 में शादी के बाद टीवी से दूरी बना ली। उन्होंने फेमस टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता में भी एक अहम किरदार निभाया। आज वो दो बच्चों की मां हैं और अपने डांसिंग वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

अनाघा भोसले 



अनुपमा में नंदिनी बनी अनाघा ने भी इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया है। आज वो पुणे में अपने आध्यात्मिक सफर के साथ सोशल मीडिया पर देवभक्ति और शांति भरे वीडियोज शेयर करती हैं। 

Tags: sana khantv newsTv Starstv Stars who left industry
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा
Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा
Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा
Sana Khan से ​Mohena Singh तक, जब टीवी के इन सितारों ने ग्लैमर को कहा अलविदा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?