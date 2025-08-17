Home > मनोरंजन > स्वतंत्रता दिवस पर नकुल मेहता के घर आई लक्ष्मी, बेटे सुफी को मिली प्यारी सी बहन ‘रूमी’

स्वतंत्रता दिवस पर नकुल मेहता के घर आई लक्ष्मी, बेटे सुफी को मिली प्यारी सी बहन ‘रूमी’

Nakuul-Jankee Become Parents: टीवी एक्टर नकुल मेहता और उनकी पत्नी जानकी पारेख 15 अगस्त को माता-पिता बने। इस खास दिन पर उनके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम 'रूमी' रखा गया। बेटा सुफी लेटेस्ट तस्वीरों में अपनी बहन के आने से बेहद खुश नजर आ रहा है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 17, 2025 16:50:12 IST

Nakuul mehta Welcomes baby girl
Nakuul mehta Welcomes baby girl

Nakuul Mehta Welcomes Baby Girl: टीवी शो ‘इश्कबाज़’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से लोगों के बीच छाप बनाने वाले अभिनेता नकुल मेहता को कौन नहीं जानता। उनके घर फिर से एक खुशी की लहर आई है! 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नकुल और उनकी पत्नी जानकी पारेख ने एक प्यारी सी बेटी का वेलकम किया है। ये गुडन्यूज उनके फैंस को काफी एक्साइटेड कर रही है।

दिल को छू लेने वाली तस्वीरों के जरिए नकुल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ये खुशखबरी फैंस के साथ साझा की। पहले फोटो में उनका बेटा सुफी अपनी नन्हीं बहन को गोद में थामकर प्यार भरी नजरें लिए दिख रहा है। दूसरे में नकुल प्यारी बच्ची को पालने में देखते नजर आते हैं। तीसरा फोटो उनके चेहरे की खुशी को कैद करता है, कैप्शन में लिखा है- चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशी की लहर!

यहां देखें पोस्ट

View this post on Instagram

A post shared by Nakuul Mehta (@nakuulmehta)



इस प्यारी सी राजकुमारी का नाम रखा गया है “रूमी”। नकुल ने अपनी पोस्ट में लिखा:

“She’s here. Sufi finally has his Rumi. Our hearts are complete.”
इसके साथ उन्होंने सब याद दिलाया कि असली मंत्र सिर्फ प्यार है- दूसरों के बीच नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर बनाई ठोकरों को दूर करना है।

बधाइयों का तांता लगा



फैंस और बॉलीवुड दोस्त इस खबर से बेहद खुश हुए। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। हर कोई बेबी रूमी को प्यार और आशीर्वाद भेज रहा है।

