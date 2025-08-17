स्वतंत्रता दिवस पर नकुल मेहता के घर आई लक्ष्मी, बेटे सुफी को मिली प्यारी सी बहन ‘रूमी’

Nakuul Mehta Welcomes Baby Girl: टीवी शो ‘इश्कबाज़’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से लोगों के बीच छाप बनाने वाले अभिनेता नकुल मेहता को कौन नहीं जानता। उनके घर फिर से एक खुशी की लहर आई है! 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नकुल और उनकी पत्नी जानकी पारेख ने एक प्यारी सी बेटी का वेलकम किया है। ये गुडन्यूज उनके फैंस को काफी एक्साइटेड कर रही है।

दिल को छू लेने वाली तस्वीरों के जरिए नकुल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ये खुशखबरी फैंस के साथ साझा की। पहले फोटो में उनका बेटा सुफी अपनी नन्हीं बहन को गोद में थामकर प्यार भरी नजरें लिए दिख रहा है। दूसरे में नकुल प्यारी बच्ची को पालने में देखते नजर आते हैं। तीसरा फोटो उनके चेहरे की खुशी को कैद करता है, कैप्शन में लिखा है- चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशी की लहर!

आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू: ‘Bads of Bollywood’ की पहली झलक में छुपा है बड़ा सरप्राइज

यहां देखें पोस्ट







इस प्यारी सी राजकुमारी का नाम रखा गया है “रूमी”। नकुल ने अपनी पोस्ट में लिखा:

“She’s here. Sufi finally has his Rumi. Our hearts are complete.”

इसके साथ उन्होंने सब याद दिलाया कि असली मंत्र सिर्फ प्यार है- दूसरों के बीच नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर बनाई ठोकरों को दूर करना है।

हम टैलेंटेड नहीं…Param Sundari जाह्नवी कपूर पर इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने लगाए भद्दे इल्जाम…सुन आपके कानों से भी निकलने लगेगा खून, सबके सामने कह डाली…

बधाइयों का तांता लगा







फैंस और बॉलीवुड दोस्त इस खबर से बेहद खुश हुए। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। हर कोई बेबी रूमी को प्यार और आशीर्वाद भेज रहा है।