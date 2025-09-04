Home > मनोरंजन > TV से सीधा इस पॉपुलर सीरीज में एंट्री मारेगा कुल्फी कुमार बाजेवाला का एक्टर….

Mirzapur The Film : मिर्जापुर सीरीज काफी शानदार सीरीज है और इसके लाखों लोग दीवाने हो गए हैं. फिल्म पर तरह-तरह के अपडेट्स सामने आ रहें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि टीवी का एक चहेता नाम भी फिल्म में शामिल होगा.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 4, 2025 15:54:21 IST

Mirzapur
Mirzapur

Mirzapur The Film : फिल्मी दुनिया में एक ऐसी सीरीज है जिसे काफी लोग देखना पसंद करते हैं. जिसका नाम है ‘मिर्जापुर’. इस फिल्म में जहां एक और कालीन भैया और मुन्ना भैया का रोल हर किसी को पसंद आया है, तो वहीं गुड्डु पंडित भी किसी से कम नहीं थे.  सीजन 2 में जब मुन्ना भईया चले गए तो तीसरे सीजन में लोग काफी नाराज नजर आए, लोगों को सीरीज में मजा नहीं आाया. अब जब पार्ट 4 आएगा, तब ये देखना है कि इस फिल्म में मुन्ना भैया होंगे या नहीं. लेकिन फिल्हाल फिल्म पर काम जबरदस्त चल रहा है, फिल्म में बहुत से नए चेहरे दिखेंगे. इसी बीच टीवी का ये चर्चित नाम काफी चल रहा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्ट 4 के लिए पूरी कास्ट को बदला नहीं जा रहा है. आपको पूराने चेहरे दिखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे. फिल्म को लेकर आए दिन कई तरह के अपडेट्स आते हैं. हाल ही में सामने आया था कि जीतू भैया यानी जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी फिल्म का हिस्सा होंगे. लेकिन अभी तक उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है. इसी बीच अब एक टीवी स्टार ने दस्तक दे दी है. आइए जानते हैं कि वे कौन है.

‘मिर्जापुर’ में अब किसकी एंट्री हुई है?

इसी बीच टीवी एक्टर मोहित मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिससे लग रहा है कि वो भी ‘मिर्जापुर’ टीम का हिस्सा बन गए हैं. उनकी पोस्ट में लिखा था: “मिर्जापुर की टीम में आपका स्वागत है. आप स्क्रीन पर जो जादू लेकर आएंगे, उसका बेसब्री से इंतजार है.”
 
इस पोस्ट को देखकर साफ है कि मोहित को एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से वेलकम किया गया है. इसके जवाब में मोहित मलिक ने भी खुशी जताई और लिखा: “मिर्जापुर की दुनिया का हिस्सा बनने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं. इतनी गर्मजोशी से वेलकम करने के लिए टीम और प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया!”

mirzapur

बता दें कि मोहित मलिक ने टीवी के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अच्छा काम किया है. इस साल उनकी एक फिल्म ‘आजाद’ भी रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा नजर आई थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.

कब आएगा 4 पार्ट?

मिर्जापुर पर अभी काम चल रहा है. फिल्म से जुड़े कई अपडेट अक्सर नजर आ रहे हैं और ऐसी खबरे थी कि फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी. ऐसी भी खबरे आई थी कि ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी. 

 

