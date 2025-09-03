टीवी एक्टर Ashish Kapoor पुणे से गिरफ्तार, दिल्ली की पार्टी में रेप का आरोप

Ashish Kapoor Arrested: टीवी जगत में नाम कर चुके अभिनेता आशीष कपूर अचानक सुर्खियों में एक गंभीर मामले की वजह से हैं। पुलिस ने उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया है। उन पर एक महिला द्वारा दिल्ली में आयोजित एक घर पर पार्टी के दौरान वॉशरूम में बलात्कार का आरोप लगाया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।

पीड़िता ने दावा किया कि उनकी मुलाकात आशीष कपूर से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। इसके बाद वह एक पार्टी में पहुंची, जहां आरोप के अनुसार घटना हुई। शुरुआती बयान में उसका आरोप था कि आशीष, पार्टी होस्ट और दो अज्ञात व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से हमला किया। बाद में बयान बदलकर उन्होंने केवल आशीष पर आरोप लगाया। पुलिस भी आरोपों के गंभीर स्वरूप को देखते हुए केंद्रीय आरोप यानि सामूहिक बलात्कार (gang-rape) से बलात्कार (rape) की ओर संशोधन कर रही है।

पुणे में हुए गिरफ्तार

इस मामले की जांच के संदर्भ में पुलिस ने कपूर की लोकेशन का ट्रेल खोजा। उनका पीछा दिल्ली से गोवा होते हुए पुणे तक हुआ। अंत में वे बुधवार को पुणे में गिरफ्तार किए गए। एफआईआर (FIR) में शामिल अन्य लोगों जैसे उनके दोस्त, पत्नी और दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना का वीडियो पकड़ा जा सकता है या नहीं।

CCTV फुटेज और गवाहों के बयान

जांच की प्रक्रिया जारी है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से घटना की पुनरावृत्ति किए जा रहे हैं लेकिन वीडियो साक्ष्य अभी तक पुलिस के पास नहीं है। पीड़िता ने आरोपी की दोस्त की पत्नी द्वारा शारीरिक रूप से चोट पहुंचाए जाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, आरोपी पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इस घटना ने जहां टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है।