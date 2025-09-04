Who is Ashish Kapoor : कौन है रेप केस में अरेस्ट होने वाले Ashish Kapoor, इस सीरियल से मिली थी पॉपुलैरिटी..

Who is Ashish Kapoor : स्टार प्लस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के जाने- माने एक्टर आशीष कपूर पर रेप करने का आरोप लगा है और इस खबर के बाद हर कोई सदमे में है. लेटेस्ट अपडेट की माने तो एक्टर को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. पीड़िता का कहना है कि आशीष ने अगस्त के महीने में दिल्ली में हुई एक पार्टी के दौरान बाथरूम में उनका रेप किया. आशीष के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज है. अभी बहुत कम ही लोगों को पता है कि ये आशीष कपूर है कौन तो आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं कि ये कौन है-

आशीष कपूर टीवी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं. उन्होंने न सिर्फ टीवी बल्कि फिल्मों में भी काम किया है. उनके इंस्टाग्राम पर काफी फैन है और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब ये अकाउंट बंद कर दिया गया है.

इन शोज में दिखे हैं आशीष कपूर

आशीष कपूर ने अभी तक बहुत से शोज किए हैं, जिनमें शामिल है- ‘सरस्वतीचंद्र’, ‘लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज’, ‘चांद छुपा बादल में’, ‘श्श्श…फिर कोई है’, ‘ससुराल सिमर का 2’, ‘सात फेरे-सलोनी का सफर’, ‘देखा एक ख्वाब’, ‘मोलक्की रिश्तों की अग्निपरीक्षा’, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘वो अपना सा’ और ‘बंदिनी’. साथ ही उन्होंने ‘टेबल नंबर 21’ और ‘कुर्बान’ जैसी फिल्मों में काम किया हैं. आशीष को जिस शो से सबके ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है वो है ‘देखा एक ख्वाब’.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी से पहले आशीष ने इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम किया है.

इन एक्ट्रेस को किया डेट

आशीष कपूर की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प थी. वो अपने को-स्टार प्रियल गौर को डेट कर रहे थे और फिर उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन दोस्ती चलती रही. प्रिया के बाद आशीष ने अल्बेनिया की मॉडल इल्डा क्रोनी को डेट किया और वो भी ज्यादा समय तक नहीं चला.

पीड़िता ने बदल दिया बयान

आशीष कपूर को लेकर पीड़िता ने अपने बयान में बदलाव किया है, पहले उन्होंने कई अन्य लोगों के भी नाम लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया. पहले दिए गए बयान में पीड़िता ने कहा था आशीष ने और अन्य लोगों के साथ मिलकर उनका रेप किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बस आशीष पर आरोप लगाया. पीड़ित ने ये भी कहा कि उस घटना का वीडियो भी बनाया गया है. लेकिन जब जांच हुई तो ऐसा कुछ नहीं मिला है.