Tum Mere Ho Trailer: प्यार-दर्द और बदले की कहानी लेकर आ रहे गुरमीत चौधरी-ईशा मालवीय, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

फिल्म ‘तुम मेरे हो’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें प्यार, दिल टूटने और जुनून की कहानी देखने को मिलेगी. यह गुरमीत चौधरी की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म है. वहीं, इस फिल्म से ईशा मालवीय बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. देखें ट्रेलर.

क्या है फिल्म का ट्रेलर?

फिल्म ‘तुम मेरे हो’ के ट्रेलर में गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की लव स्टोरी के कई रंग देखने को मिल रहे हैं. करीब 2 मिनट 41 सेकंड के इस ट्रेलर को शुक्रवार को रिलीज किया गया. शुरुआत में दोनों के बीच रोमांस नजर आता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ रिश्ते में तनाव पैदा होने लगता है. प्यार की जगह धीरे-धीरे जुनून, दर्द और टकराव ले लेते हैं.

ट्रेलर में कई इमोशनल पल और एक्शन सीन भी दिखाए गए हैं. कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव के बीच गुरमीत और ईशा के किरदारों के रिश्ते में दूरी बढ़ती दिखाई देती है. आखिर में दोनों को अलग होते हुए दिखाया गया है. अब फिल्म के अंत में क्या होगा रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा.

संगीत खींच रहा ध्यान

फिल्म के इमोशनल सफर को इसके म्यूजिक से भी मजबूती मिलेगी. एल्बम में मिथुन, विशाल मिश्रा, संजू राठौड़, असीस कौर, मधुर शर्मा, रश्मि विराग मिश्रा, गीत सागर, मोहम्मद फ़ैज़, जावेद अली और अर्जुन हरजाई समेत कई कलाकारों ने योगदान दिया है. उम्मीद है कि फिल्म के गाने इसकी रोमांटिक और इमोशनल कहानी को और असरदार बनाएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘तुम मेरे हो’ को आशीष पांडा ने डायरेक्ट किया है. इसे आरती एस और देबिना बनर्जी ने प्रोड्यूस किया है, जबकि रोमांच मेहता और अमन रियासती को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में गुरमीत चौधरी, ईशा मालवीय, अनुष्का लुहार और शान ग्रोवर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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