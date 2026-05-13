Box Office: ‘कृष्णावतारम’ से लेकर ‘दादी की शादी’ तक, इन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा मंगलवार?

थिएटर्स में इन दिनों ‘दादी की शादी’, ‘कृष्णावतारम’ से लेकर ‘भूत बंगला’-‘राजा शिवाजी’ जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं. मंगलवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों के लिए अच्छा साबित हुआ, तो वहीं कुछ के लिए फीका साबित हुआ. चलिए एक नजर डालते हैं कि फिल्मों के कलेक्शन पर.

लाखों में सिमटी ‘दादी की शादी’

कपिल शर्मा अभिनीत फिल्म ‘दादी की शादी’ बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती दिख रही है. इस फिल्म ने मंगलवार के दिन मात्र 50 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने सोमवार को 60 लाख रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक कुल 4.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा नीतू सिंह कपूर, सादिया खतीब, रिधिमा कपूर, आर सरतकुमार जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ के लिए कैसा रहा मंगलवार?

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ ने मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म ने अभी तक कुल 10.57 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. वहीं फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट और निवाशिनी कृष्णन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

‘राजा शिवाजी’ ने कितनी कमाई की?

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस 2.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने फिल्म का कुल कलेक्शन 73.15 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

‘भूत बंगला’ की कमाई कैसी रही?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. इसने मंगलवार के दिन 1.81 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 161.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

धुरंधर 2 का क्या है हाल?

फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज के 55वें दिन यानी मंगलवार को 46 लाख रुपए रुपए कमाए हैं. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 1143.84 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.