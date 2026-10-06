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Tu Hai Meri Kiran Trailer: सोनाक्षी को बर्बाद करने आ रहे जहीर इकबाल, ‘तू है मेरी किरन’ का ट्रेलर रिलीज

Tu Hai Meri Kiran Trailer Out: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अभिनीत फिल्म 'तू है मेरी किरण' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार फिल्म में जहीर इकबाल, सोनाक्षी की जिंदगी तबाह करते दिखेंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 6, 2026 1:57:10 PM IST

तू है मेरी किरन फिल्म का ट्रेलर रिलीज
तू है मेरी किरन फिल्म का ट्रेलर रिलीज


सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इक़बाल की फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर आज 6 अक्टूबर को रिलीज हो गया है. यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें प्यार और जुनून के बीच की सीमा पार होने पर रिश्ते में आने वाले खतरनाक मोड़ को दिखाया गया है. फिल्म के ट्रेलर में जहीर और सोनाक्षी के बीच प्यार और नफरत की जंग होती दिख रही है. 

ट्रेलर में क्या दिखा?

फिल्म के ट्रेलर में सोनाक्षी को किरण और ज़हीर को समर के रूप में दिखाया गया है, जिनका रिश्ता आम नहीं लगता. समर को लगता है कि उसके और किरण के बीच एक खास कनेक्शन है, लेकिन जिसे वह प्यार कहता है, वह जल्द ही उसे बेचैन करने लगता है. 

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इसके बाद किरण समर से दूरी बनाने का फैसला करती है. वह उसे अकेला छोड़ने और फोन न करने के लिए कहती है, लेकिन समर उससे दूर होने को तैयार नहीं होता. इससे साफ होता है कि किरण को लेकर उसका जुनून बढ़ता जा रहा है. समर का व्यवहार धीरे-धीरे ज्यादा पजेसिव होता जाता है और तनाव बढ़ता जाता है. ट्रेलर के अंत में किरण घायल और बेहोश नजर आती है, जबकि समर उसका हमेशा ख्याल रखने की बात कहता है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म को करण रावल ने डायरेक्ट किया है और विशाल राणा और इकेलॉन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. ‘तू है मेरी किरन’ 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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Tags: Sonakshi Sinha Tu Hai Meri KiranTu Hai Meri KiranZaheer Iqbal Tu Hai Meri Kiran
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