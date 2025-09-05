TRP रिपोर्ट का बड़ा धमाका: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ने Bigg Boss से लेकर kbc 17 को पछाड़ा, जानें इस बार किसने मारी बाजी

TRP Report: टीवी इंडस्ट्री की 34 में हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है जिसके अंदर यह पता लगेगा कि कौन से टेलीविजन शो ने इस बार बाजी मारी है। टीवी इंडस्ट्री का एक पुराना शो क्यूंकि सास भी कभी बहु थी ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बना ली हैं। वही सभी लोग ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं की टीआरपी लिस्ट में किस शो ने नंबर 1 की जगह हासिल की हैं, आप भी नाम जानकार होंगे हैरान।

टीआरपी की जंग में जाने कौन से शो है टॉप 5 की लिस्ट में

BARC ने 34 वीक की टीआरपी लिस्ट शेयर कर दी है जिसके अंदर रूपाली गांगुली का शो अनुपमा (Anupamaa) ने बाजी मार ली हैं और नंबर वन के पायदान पर बना हुआ है जिसको 2.4 की टीआरपी मिली है। दूसरे नंबर पर आ गया है क्यूंकि सास भी कभी बहु थी (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) जिसको 2 टीआरपी मिली है वही ये रिश्ता क्या कहलाता हैं (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ) ने तीसरी जगह हासिल की हैं वो भी 2 टीआरपी के साथ., चौथे नंबर की बात करे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने 1.9 टीआरपी हासिल की हैं और पांचवे नंबर पर उड़ने की आशा (Udne Ki Aasha) ने 1.8 के साथ जगह बनाई हैं।

टेलीविजन इंडस्ट्री में आए कुछ नए शो

टीवी इंडस्ट्री में इस सीजन के दो बड़े शो आए हैं अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति 17 और सलमान खान का शो बिग बॉस 19 लेकिन दोनों ही अभी टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाए। बिग बॉस 19 अभी भी 11वे स्थान पर है जबकि केबीसी 17 सीधा 25 नंबर पर पहुंच गया हैं।

डिजिटल और टीवी के न्यू कांबिनेशन ने मचाया धमाल

इस साल बिग बॉस 19 डिजिटल फर्स्ट सीजन के रूप में आया है जहां जहां नए एपिसोड JioHotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे दिखाए जाते हैं। क्यूंकि सास भी कभी बहु थी और अनुपमा Star Plus और JioHotstar पर पूरे हफ्ते चलते हैं। KBC 17 Sony TV पर सोमवार से शुक्रवार तक दिखता है।