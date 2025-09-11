Home > मनोरंजन > टीवी > TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो

TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो

TRP Report Out: टीवी की टीआरपी रिपोर्ट आउट हो चुकी है और इस बार भी रुपाली गांगुली के शो “अनुपमा” (Anupamaa) ने नंबर 1 की पोजीशन पर अपना कब्जा किया है। तो चलिए जानते हैं कि स्मृति ईरानी के फेमस सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) के साथ बाकी सीरियल्स को कोन सी जगह मिली है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 11, 2025 22:15:50 IST

TRP Report This Week
TRP Report This Week

TRP Report This Week: हर गुरुवार की तरफ इस बार भी टीवी की टीआरपी रिपोर्ट आउट हो चुकी है और सामने आ चुका हैं कि इस बार किस टीवी शो ने नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा किया है। वैसे तो इस लिस्ट में इस बार कई बदलाव नजर आ रहे हैं, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन फिर से रुपाली गांगुली के शो “अनुपमा” (Anupamaa) के ही हाथ आई है। वही टीवी का सबसे पुराना और पॉपुलर शो “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने भी टीआरपी  लिस्ट की टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। तो चलिए जानते हैं बाकी शोज का क्या हाल रहा है। 

अनुपमा (Anupamaa)

रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ हमेशा से ही धमाल मचाता आया है। मेकर्स शो को मजेदार बनाने के लिए खूब मिर्च मसाला डालते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आता है। यही वजह है कि सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) को टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन मिली है। शो को इस बार 2.2 की शानदार रेटिंग दी गई है. ऐसे में एक बार फिर रुपाली गांगुली के सीरियल ‘अनुपमा’ ने सभी शोज को पछाड़ दिया है। 

तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

“तारक मेहता का उल्टा चश्मा” (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने हाल ही में दो नई एंट्री हुई हैं, जिसकी वजह से यह शो और भी ज्यादा मजेदार हो गया है। ऐसे में इस शो को टीआरपी लिस्ट में 2.0 रेटिंग के साथ 2 नंबर की पोजीशन मिली है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

राजन शाही के सबसे पॉपुलर सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) ने भी टीआरपी लिस्ट  1.9 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर की पोजीशन हासिल की है। इस समय शो में समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, जिन्हें लोगों का काफी प्यार मिल रहा है। 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2)

स्मृति ईरानी का फेमस सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ एक बार भी रुपाली गांगुली के शो ‘अनुपमा’ से मात खा चुका हैं। ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2)ने इस बार टीआरपी लिस्ट में 1.8 रेटिंग के साथ ये चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है,पिछले हफ्ते ये शो 2.0 रेटिंग के साथ 2 नंबर पर था

तुम से तुम तक (Tumm Se Tumm Tak) 

7 जुलाई 2025 से ऑनएयर हुआ सीरियल “तुम से तुम तक” (Tumm Se Tumm Tak) का नाम भी इस लिस्ट में आया है। इस शो ने टीआरपी लिस्ट में 1.7 रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। शो की कहानी लोगों को काफी पसंद आ रही है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो
TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो
TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो
TRP Report This Week: इस हफ्ते भी छाया ‘अनुपमा’ का जलवा! Taarak Mehta ने भी मचाई धूम, टॉप 3 में भी नहीं दिखा स्मृति ईरानी का शो