TRP Report : ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने TRP में मारी जबरदस्त छलांग, ‘अनुपमा’ की जगह कायम, जानें अन्य का हाल

TRP Report: इस हफ्ते की TRP रिपोर्ट में 'अनुपमा' नंबर 1 पर है, 'क्योंकि सास भी...' ने दूसरा स्थान पाया, 'बिग बॉस' टॉप 5 से बाहर और 'केबीसी' की रेटिंग गिरकर 31वें स्थान पर पहुंची.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 20, 2025 8:51:43 PM IST

TRP Report: हर हफ्ते टीवी इंडस्ट्री की रैंकिंग को झकझोर कर रख देने वाली TRP रिपोर्ट आ चुकी है. इस रिपोर्ट से तय होता है कि कौन-सा शो लोगों के दिलों में राज कर रहा है और किसकी पकड़ ढीली हो रही है. चाहे डेली सोप हो या रियलिटी शो, हर प्रोग्राम की किस्मत जनता की पसंद पर निर्भर करती है. इस हफ्ते की रिपोर्ट में कई शोज की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, वहीं कुछ पुराने सितारे फिर से चमकते नजर आ रहे हैं.

रूपाली गांगुली का शोअनुपमा’ इस हफ्ते भी 2.4 की रेटिंग के साथ TRP लिस्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है. पिछले हफ्ते इसकी रेटिंग 2.2 थी, यानी लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है. करीब 3.4 मिलियन व्यूअरशिप के साथ ये शो एक बार फिर ये साबित करता है कि फैमिली ड्रामा और इमोशनल कंटेंट की डिमांड आज भी बरकरार है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की धमाकेदार वापसी

स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की वापसी वाले शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने इस हफ्ते लोगों को काफी इम्प्रेस किया है. पिछले हफ्ते जहां ये शो चौथे स्थान पर था, वहीं अब 2.0 की स्थिर रेटिंग के साथ ये सीधा दूसरे पायदान पर पहुंच गया है. क्लासिक ड्रामा और पुराने किरदारों की नई पैकेजिंग लोगों को भा रही है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है’ बना हुआ है टॉप 3 में

1.9 रेटिंग के साथ ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ इस हफ्ते भी टॉप 3 में बना हुआ है. इसमें रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला की जोड़ी और मजबूत कहानी ने लोगों का दिल जीता है. शो की स्टोरीलाइन में लगातार ट्विस्ट और टर्न इसे मजबूती से टिकाए हुए हैं.

तुम से तुम तककी ग्रोथ सरप्राइजिंग रही

एक्टर शरद केलकर का शोतुम से तुम तकने 1.8 की रेटिंग के साथ एक पायदान ऊपर छलांग लगाई है. हाल ही में शुरू हुए इस शो ने धीरे-धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया है और अब ये टॉप 4 में अपनी जगह बना चुका है.

तारक मेहताकी रेटिंग में हल्की गिरावट

कॉमेडी शोतारक मेहता का उल्टा चश्माकी रेटिंग में थोड़ी गिरावट देखी गई है. पिछली बार ये दूसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार 1.8 रेटिंग के साथ ये पांचवें स्थान पर खिसक गया है. हालांकि इसकी पकड़ अब भी मजबूत है.

बिग बॉस और केबीसी का हाल फीका

बिग बॉस 19’ टॉप 5 से बाहर होकर 1.4 रेटिंग के साथ नौवें स्थान पर है. वहीं, अमिताभ बच्चन का ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ TRP की दौड़ में पिछड़ता दिख रहा है और इस बार 0.7 रेटिंग के साथ 31वें स्थान पर पहुंच गया है.

इस हफ्ते की TRP रिपोर्ट से साफ है कि लोग भावनात्मक और पारिवारिक कहानियों से अब भी जुड़ाव महसूस करते हैं. पुराने शोज की वापसी ने नॉस्टैल्जिया फैक्टर को भुनाया है, जबकि कुछ नए शोज ने धीमी शुरुआत के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है. देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते कौन-सा शो नंबर 1 की रेस में आगे निकलता है.

